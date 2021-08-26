melodydreams

Начинающий графический дизайнер.

Для своего профиля в соц сетях всегда обрабатывала фотографии, поэтому знакома с Lightroom, Snapseed, Picsart.

Создавала пригласительные на свои мероприятия в Canva, создала целую методичку по уходу за волосами в этом приложении.

На данный момент прошла обучение на курсах от Синергия по графическому дизайну и научилась работать в Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Figma.

Могу создавать несложные ролики для рекламы.