melodydreams

Кристина Яшкина melodydreamsmelodydreams
28 летРоссия/Саратов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Начинающий графический дизайнер.
Для своего профиля в соц сетях всегда обрабатывала фотографии, поэтому знакома с Lightroom, Snapseed, Picsart.
Создавала пригласительные на свои мероприятия в Canva, создала целую методичку по уходу за волосами в этом приложении.
На данный момент прошла обучение на курсах от Синергия по графическому дизайну и научилась работать в Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Figma.
Могу создавать несложные ролики для рекламы.
Действие аккаунта приостановлено!