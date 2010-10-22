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Новогодние подарки должны быть оригинальными, запоминающимися, яркими, качественными и выбранными с душой. Министерство новогодних дел предлагает именно такие подарки и дарит ощущение настоящего праздника.

Подарки, предлагаемые нашей компанией, включают в себя широкий ассортимент вкуснейших конфет, шоколада и прочих сладостей. Все подарки оригинально оформлены в упаковку из различных материалов – от традиционного картона с необычным дизайном и изысканных праздничных коробов и шкатулок из дерева до мягких игрушек, способных вызвать улыбку не только у детей, но и у взрослых.

Кроме того, заказав замечательные сладкие новогодние подарки в Москве, вы получите прекрасную возможность добавить им индивидуальности – вы можете сделать подарок именным, вложив внутрь открытку с искренним поздравлением.

Мы не забываем и о том, чтобы ваши расходы на подарки на новый год были разумными, поэтому у нас привлекательные цены и целый ряд сопутствующих услуг – от индивидуального подбора упаковки и комплектации до доставки в нужное время и место, в любой регион нашей страны.