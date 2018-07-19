melomanova

С 1994-1998 годы работала в линейном эфирерадиостанции «Донская волна» в должности ведущей музыкальных программ.
Выпускала собственную авторскую программу о популярной отечественной музыке -
«Десерт». Принимала участие в подготовке культовой программы Игоря Ваганова «Ahtung, baby». В 1998, в связи с закрытием радиостанции «Донскаяволна», перешла на радиостанцию «Мираж», где также в должности ведущей
музыкальных программ работала в линейном эфире до 2000 года. С 2000-2010гг.- ведущая программ по заявкам в эфирах радиостанций ЮМГ: «ХИТ ФМ Ростов», «Ди
ФМ Ростов», «Русское радио Ростов». Также была ведущей утреннего шоу в эфире
радио «Хит ФМ Ростов». В 2010 получила предложение о работе в новом на тотмомент проекте компании - радио «Монте Карло Ростов», где в линейном эфире проработала до 8
августа 2017 в качестве ведущей, диктора новостей, редактора новостей,
выпускала собственные авторские программы «Брендология», «Зал Славы». Помимо радиопроектов, с 2004 года работала в студиипродакшн «BigVal»(создававшей программы для телеканалов
«СТС», «ТНТ», «Россия») в качестве автора, сценариста и ведущей программы о
кино «Засмотрись», сценариста проектов для автомобилистов: «Авто мобильная программа», «Драйвер», для
садоводов «Зелёная сотка», развлекательного проекта «Засмотрись» вплоть до
закрытия студии в 2009 году. Организовывала текущую работу студии: разработка
планов по проектам, съёмки, интервью, видеоопросы, монтаж материала. Также с 1994 по занимаюсь написанием сценариев для рекламных роликов, корпоративных фильмов (в том числеперевод на английский), праздничных мероприятий, статей для каталогов и
журналов, наполнения сайтов; озвучиванием (русский, английский) сюжетов,
роликов, фильмов, голосовых меню; ведением массовых мероприятий.