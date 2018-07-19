melomanova

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С 1994-1998 годы работала в линейном эфирерадиостанции «Донская волна» в должности ведущей музыкальных программ.

Выпускала собственную авторскую программу о популярной отечественной музыке -

«Десерт». Принимала участие в подготовке культовой программы Игоря Ваганова «Ahtung, baby». В 1998, в связи с закрытием радиостанции «Донскаяволна», перешла на радиостанцию «Мираж», где также в должности ведущей

музыкальных программ работала в линейном эфире до 2000 года. С 2000-2010гг.- ведущая программ по заявкам в эфирах радиостанций ЮМГ: «ХИТ ФМ Ростов», «Ди

ФМ Ростов», «Русское радио Ростов». Также была ведущей утреннего шоу в эфире

радио «Хит ФМ Ростов». В 2010 получила предложение о работе в новом на тотмомент проекте компании - радио «Монте Карло Ростов», где в линейном эфире проработала до 8

августа 2017 в качестве ведущей, диктора новостей, редактора новостей,

выпускала собственные авторские программы «Брендология», «Зал Славы». Помимо радиопроектов, с 2004 года работала в студиипродакшн «BigVal»(создававшей программы для телеканалов

«СТС», «ТНТ», «Россия») в качестве автора, сценариста и ведущей программы о

кино «Засмотрись», сценариста проектов для автомобилистов: «Авто мобильная программа», «Драйвер», для

садоводов «Зелёная сотка», развлекательного проекта «Засмотрись» вплоть до

закрытия студии в 2009 году. Организовывала текущую работу студии: разработка

планов по проектам, съёмки, интервью, видеоопросы, монтаж материала. Также с 1994 по занимаюсь написанием сценариев для рекламных роликов, корпоративных фильмов (в том числеперевод на английский), праздничных мероприятий, статей для каталогов и

журналов, наполнения сайтов; озвучиванием (русский, английский) сюжетов,

роликов, фильмов, голосовых меню; ведением массовых мероприятий.