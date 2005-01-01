PHP программист (20 часов в неделю)

Доброго времени суток! Недавно я сменил вид деятельности (не связано с IT вообще).

Но само по себе программирование это моё хобби и мне нравится этим заниматься. Поэтому ищу постоянную работу на пол ставки (20 часов в неделю), удаленно. Предполагаемый уровень дохода около 30 т.р. в месяц. Желательно оклад (+ по возможности бонусы за время например)

ФИО: Полянин Михаил Александрович

Город: Казань

Дата рождения: 28.08.1987

email: [email protected]

skype: melord_swd

icq: 251609020

Телефон: +7 909 309 4625 (но лучше писать в скайпе)

Что умею:

Языки: PHP(хорошие знания ООП, паттерны проектирования, аккуратный документированный код (phpDoc), знаком с TDD), SQL (MySQL 5, имею опыт использования триггеров, процедур, функций, представлений), HTML + CSS (могу хорошо верстать, но не буду), XML, XSLT(XPATH), JavaScript (jquery)

Контроль версий: SVN

На английском к сожалению общаться не могу (а на слух вообще не воспринимаю), но знаний хватает чтобы читать доки

Из личных качеств: добрый, общительный, ответственный

С радостью отвечу на любые вопросы (желательно задавать по скайпу)

Опыт работы:

03.2010 - 10.2010 , ООО БФБ

PHP-программист

Участие в разработке и поддержке проектов http://beboss.ru и http://salemarket.ru в команде разработчиков. Удовлетворение технических нужд менеджеров и других сотрудников компании по использованию данных ресурсов.

Так же за время работы, разработал CMS для сайта http://babaeva-design.ru

09.2007 - 07.2009 , РуПромо

PHP-программист

Занимался разработкой новых (и доработкой существующих) сайтов с использование собственной в компании CMS. Принимал участие во многих проектах, таких как:

1) http://trkkazan.ru/

Доработка CMS. Написание функционала для импорта программы телепередач из xls (ms excel) файлов

2) http://intertat.ru

Доработка CMS под нужды сайта

3) http://erolaif.ru

Доработка CMS. Написание модуля для CMS «Корзина покупателя» (с возможностью оплаты через Web-Money)

4) http://www.autoleon.ru

Перенос базы каталога со старого сайта. Установка имеющейся корзины, её доработка. Форма фильтрации в каталоге. Поиск по сайту.

5) http://avtomusica.ru/

Установка/настройка имеющихся каталога и корзины. Доработка CMS.

6) http://www.sotnya.ru

Разделы: SMS знакомства, Объявления.

Доработка функционала CMS.

7) http://svportal.ru

Написание модуля Пользовательских фотоальбомов для UMI-CMS

и многие другие.

01.2005 - 03.2010 , Freelance

PHP-программист

Делал много чего, но к сожалению из живых проектов остались только:

1) http://rubin-kazan.ru/

Переносил базу данных из mssql в mysql. Делал турнирную таблицу, календарь игр. Так же писал модуль для hostcms, для множественной загрузки фотографий (через zip архив)

2) http://himpostavka.ru

верстка, установка CMS (ModX)

Спасибо за внимание!