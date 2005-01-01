Доброго времени суток! Недавно я сменил вид деятельности (не связано с IT вообще).
Но само по себе программирование это моё хобби и мне нравится этим заниматься. Поэтому ищу постоянную работу на пол ставки (20 часов в неделю), удаленно. Предполагаемый уровень дохода около 30 т.р. в месяц. Желательно оклад (+ по возможности бонусы за время например)
ФИО: Полянин Михаил Александрович
Город: Казань
Дата рождения: 28.08.1987
email: [email protected]
skype: melord_swd
icq: 251609020
Телефон: +7 909 309 4625 (но лучше писать в скайпе)
Что умею:
Языки: PHP(хорошие знания ООП, паттерны проектирования, аккуратный документированный код (phpDoc), знаком с TDD), SQL (MySQL 5, имею опыт использования триггеров, процедур, функций, представлений), HTML + CSS (могу хорошо верстать, но не буду), XML, XSLT(XPATH), JavaScript (jquery)
Контроль версий: SVN
На английском к сожалению общаться не могу (а на слух вообще не воспринимаю), но знаний хватает чтобы читать доки
Из личных качеств: добрый, общительный, ответственный
С радостью отвечу на любые вопросы (желательно задавать по скайпу)
Опыт работы:
03.2010 - 10.2010 , ООО БФБ
PHP-программист
Участие в разработке и поддержке проектов http://beboss.ru и http://salemarket.ru в команде разработчиков. Удовлетворение технических нужд менеджеров и других сотрудников компании по использованию данных ресурсов.
Так же за время работы, разработал CMS для сайта http://babaeva-design.ru
09.2007 - 07.2009 , РуПромо
PHP-программист
Занимался разработкой новых (и доработкой существующих) сайтов с использование собственной в компании CMS. Принимал участие во многих проектах, таких как:
Доработка CMS. Написание функционала для импорта программы телепередач из xls (ms excel) файлов
Доработка CMS под нужды сайта
Доработка CMS. Написание модуля для CMS «Корзина покупателя» (с возможностью оплаты через Web-Money)
Перенос базы каталога со старого сайта. Установка имеющейся корзины, её доработка. Форма фильтрации в каталоге. Поиск по сайту.
Установка/настройка имеющихся каталога и корзины. Доработка CMS.
Разделы: SMS знакомства, Объявления.
Доработка функционала CMS.
Написание модуля Пользовательских фотоальбомов для UMI-CMS
и многие другие.
01.2005 - 03.2010 , Freelance
PHP-программист
Делал много чего, но к сожалению из живых проектов остались только:
Переносил базу данных из mssql в mysql. Делал турнирную таблицу, календарь игр. Так же писал модуль для hostcms, для множественной загрузки фотографий (через zip архив)
верстка, установка CMS (ModX)
Спасибо за внимание!