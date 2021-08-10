Программист 1С * программист 1c * Программист 1 С
Любые задачи. Стартапы, быстрое обучение.
Быстрая автоматизация магазины, склады, учет. Учет под заказ.
Любая настройка и доработка 1С. Ценю Ваше и свое время.
Частный программист с большим опытом работы с 1С.
Знаю все платформы и конфигурации, делаю разработки и доработкилюбой сложности!
Решаю проблемные вопросы. И не только связанные с 1С. Восстановление,диагностика, профилактика и др.!
Мои преимущества:
- Работаю на доверии и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве
- быстрое и качественное выполнение задач
- бесплатное ТЗ и оценка работ - высокая квалификация (15 летопыта, более 20 сертификатов)
- работаю удаленно, подключаюсь быстро (экономлю Ваше и свое время)
- интересны как мелкие так и крупные задачи
- люблю свою работу, вежливо общаюсь, быстро вникаю и понимаю Вашипотребности и задачи
- всегда на связи
Что делаю:
- доработки типовых и нетиповых конфигураций 1С
- обновление типовых и доработанных конфигураций 1С
- помощь в постановке и настройке управленческого учета
- консультирование и обучение работы в 1С
- помощь в выборе и приобретении программных продуктов 1С
- тестирование и исправление ошибок 1С
Буду радсотрудничеству! Звоните или пишите!