1C программист. (6.0, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3)

Программист 1С * программист 1c * Программист 1 С

Любые задачи. Стартапы, быстрое обучение.

Быстрая автоматизация магазины, склады, учет. Учет под заказ.

Любая настройка и доработка 1С. Ценю Ваше и свое время.

Частный программист с большим опытом работы с 1С.

Знаю все платформы и конфигурации, делаю разработки и доработкилюбой сложности!

Решаю проблемные вопросы. И не только связанные с 1С. Восстановление,диагностика, профилактика и др.!

Мои преимущества:

- Работаю на доверии и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве

- быстрое и качественное выполнение задач

- бесплатное ТЗ и оценка работ - высокая квалификация (15 летопыта, более 20 сертификатов)

- работаю удаленно, подключаюсь быстро (экономлю Ваше и свое время)

- интересны как мелкие так и крупные задачи

- люблю свою работу, вежливо общаюсь, быстро вникаю и понимаю Вашипотребности и задачи

- всегда на связи

Что делаю:

- доработки типовых и нетиповых конфигураций 1С

- обновление типовых и доработанных конфигураций 1С

- помощь в постановке и настройке управленческого учета

- консультирование и обучение работы в 1С

- помощь в выборе и приобретении программных продуктов 1С

- тестирование и исправление ошибок 1С

Буду радсотрудничеству! Звоните или пишите!