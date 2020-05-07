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Все зависит от нас самих! Меня зовут Светлана. Я люблю жизнь, своих родных. Мои дочери и моя внучка учат меня радоваться каждой минуте, каждому событию, каждому новому человеку в моей жизни! Каждый день двигаться вперед, узнавать что-то новое.Закончила я политехнический институт по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Трудовой стаж больше 20 лет, но по своей специальности работать не пришлось. Несколько лет работала ЧЕРТЕЖНИКОМ-ДЕТАЛИРОВЩИКОМ. Была СЕКРЕТАРЕМ начальника цеха машиностроительного предприятия.Более девяти лет работала в СБЕРБАНКЕ на контроле кассовых операций.Последние шесть лет была СЕКРЕТАРЕМ ДИРЕКТОРА социального учреждения. Работа секретаря требует собранности, коммуникабельности, умения работать с документами разных видов, знать компьютер. Грамматика и правописание тоже должны быть на высоком уровне.Сегодня я - ТРАНСКРИБАТОР! Транскрибация - интересное применение моих знаний и навыков, полученных ранее.Я всегда рада помочь вам. Детали обсудим.PS: А еще, как у всякой другой женщины, у меня есть время для творчества! Люблю шить, вязать и создавать цветы из фоамирана.