memorysto

Татьяна Усманова memorysto

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Цифровые портреты и иллюстрации

Профессиональные портреты и арт-иллюстрации в графических редакторах Adobe Photoshop CS6 и Paint Tool Sai. 

Основные художественные услуги: 

✔ Портреты в стиле реализм 

✔ Портреты в исторических образах 

✔ Художественные фото-иллюстрации 

✔ Иллюстрации на различную тематику 

Дополнительные услуги: 

✔ Печать готовых изображений на холсте с натяжкой на подрамник 

✔ Оформление картины в багет 

✔ Покрытие изделия текстурным гелем для придания эффекта масляной живописи 

Подробности: vk.com/memorys_art

Photoshop
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