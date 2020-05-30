Цифровые портреты и иллюстрации

Профессиональные портреты и арт-иллюстрации в графических редакторах Adobe Photoshop CS6 и Paint Tool Sai.

Основные художественные услуги:

✔ Портреты в стиле реализм

✔ Портреты в исторических образах

✔ Художественные фото-иллюстрации

✔ Иллюстрации на различную тематику

Дополнительные услуги:

✔ Печать готовых изображений на холсте с натяжкой на подрамник

✔ Оформление картины в багет

✔ Покрытие изделия текстурным гелем для придания эффекта масляной живописи

Подробности: vk.com/memorys_art