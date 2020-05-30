Татьяна Усманова memorystomemorysto
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Цифровые портреты и иллюстрации
Профессиональные портреты и арт-иллюстрации в графических редакторах Adobe Photoshop CS6 и Paint Tool Sai.
Основные художественные услуги:
✔ Портреты в стиле реализм
✔ Портреты в исторических образах
✔ Художественные фото-иллюстрации
✔ Иллюстрации на различную тематику
Дополнительные услуги:
✔ Печать готовых изображений на холсте с натяжкой на подрамник
✔ Оформление картины в багет
✔ Покрытие изделия текстурным гелем для придания эффекта масляной живописи
Подробности: vk.com/memorys_art
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Портфолио
- Шарж в реализме211 просмотров
- Фентези Арт160 просмотров
- Портрет в стиле Ультра реализм206 просмотров
- Портрет в стиле Реализм579 просмотров
- Комикс172 просмотра
- Шарж146 просмотров
- Портрет в образе179 просмотров
- Портрет в образе338 просмотров
- Фото-иллюстрация для интерактивной выставки179 просмотров
- Фото-иллюстрация для интерактивной выставки158 просмотров
- Шарж Fashion249 просмотров
- Портрет в стиле Реализм177 просмотров