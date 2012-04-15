mendart

Андрей Прядко mendart

 
35 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дизайн сайтов, логотипы, верстка HTML, сайты под ключ

Работаю по следующим направлениям:

— Web-дизайн;

— Верстка HTML/CSS;

— Разработка шаблонов для CMS Joomla;

— Полиграфическая верстка;

— Типографика

К оплате принимаю только: Webmoney

Дизайн сайтаHTMLCSSJoomla
Портфолио
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