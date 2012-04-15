Дизайн сайтов, логотипы, верстка HTML, сайты под ключ
Работаю по следующим направлениям:
— Web-дизайн;
— Верстка HTML/CSS;
— Разработка шаблонов для CMS Joomla;
— Полиграфическая верстка;
— Типографика
К оплате принимаю только: Webmoney
Портфолио
- Эквия215 просмотров
- Шарокуб. Интернет-магазин234 просмотра
- Информационный портал г. Казатин v.02146 просмотров
- Информационный портал города Казатин205 просмотров
- Ivera consulting155 просмотров
- Inforline. Каталог112 просмотров
- Tema informatica. Online shop116 просмотров
- Gelios. Визы в Россию150 просмотров
- Интернет-магазин видеоигр167 просмотров
- Дизайн блога148 просмотров
- Магазин запасных частей для моторных лодок145 просмотров
- Компьютерная академия Шаг (ВФ)217 просмотров