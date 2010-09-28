mendelino

Олег mendelino

 
49 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Статьи, копирайт, рерайт

http://mendelino.hiblogger.net - творческий блог.

http://ekohata.uaprom.net - участие в рекламном строительном проекте; написание статей, консультирование, маркетинг.

http://mon-platin.uaprom.net - участие в рекламном проекте израильской фирмы - Мон Платин.

http://h.ua/profile/23586/ - страница на портале журналистики.

http://www.yeshuahamashiah.info/node/56 - история, религия, иудаизм и христианство.

http://yousmi.by/articles/5728/ - участие в международном конкурсе веб-журналистики.

Работа в печатных изданиях: реклама, расследования, новости, ведение рубрик.

Написание статей
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 50 дней
#2081
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 50 дней
#8371