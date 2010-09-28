Статьи, копирайт, рерайт
http://mendelino.hiblogger.net - творческий блог.
http://ekohata.uaprom.net - участие в рекламном строительном проекте; написание статей, консультирование, маркетинг.
http://mon-platin.uaprom.net - участие в рекламном проекте израильской фирмы - Мон Платин.
http://h.ua/profile/23586/ - страница на портале журналистики.
http://www.yeshuahamashiah.info/node/56 - история, религия, иудаизм и христианство.
http://yousmi.by/articles/5728/ - участие в международном конкурсе веб-журналистики.
Работа в печатных изданиях: реклама, расследования, новости, ведение рубрик.
Стихи, Песни и Проза
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