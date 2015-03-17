Наша компания сделает за вас всю кропотливую, монотонную, но нужную бизнесу работу.
минимум усилий.
Наша стратегия — это всегда:
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- постоянное совершенствование профессиональных навыков специалистов
- полная открытость рабочих процессов для клиента
- Операторы Call-центра регулярно проходят обучение, индивидуально по требованиям каждого проекта.
- Контент-менеджеры качественно и быстро выполняют любые работы по наполнению сайтов.
- СЕО-специалисты поcтоянно информируются о новейших успешных методах продвижения веб-ресурсов.
- SMM-менеджеры привлекают большое количество посетителей с просторов социальных сетей
Наполнение сайтов
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