mendes85

Мневец mendes85

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Наша компания сделает за вас всю кропотливую, монотонную, но нужную бизнесу работу.

минимум усилий.

Наша стратегия — это всегда:

  • индивидуальный подход к каждому клиенту
  • постоянное совершенствование профессиональных навыков специалистов
  • полная открытость рабочих процессов для клиента
Коллектив компании iTargis начиная с 2010 года постоянно растет и пополняется новыми специалистами в области аутсорсинговых услуг, готовыми всегда помочь Вам в максимально быстром достижении желаемого результата:

  • Операторы Call-центра регулярно проходят обучение, индивидуально по требованиям каждого проекта.
  • Контент-менеджеры качественно и быстро выполняют любые работы по наполнению сайтов.
  • СЕО-специалисты поcтоянно информируются о новейших успешных методах продвижения веб-ресурсов.
  • SMM-менеджеры привлекают большое количество посетителей с просторов социальных сетей
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
#668
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $50от 4 дней
#2446