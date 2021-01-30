mendybaevalmas

Алмас Мендыбаев mendybaevalmasmendybaevalmas
22 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Front-end developer
Front-end developer.
Было интересно что было написано у профи на бирже. Напишу просто кратко и от души.
Зовут Алмас, если вам нужна помощь в переносе макета в функциональный сайт (вёрстка). То буду рад помочь. Для меня это практика и мне нравиться что я делаю и это начинает работать).
По поводу оплаты, будет скромной и человечной, + индивидуальная. Зависит от сложности и времени разработки(КОНЕЧНО В СЛУЧАЕ УДАЧИ С ВАМИ ПОРАБОТАТЬ).
Навыки :
- Адаптивность сайтов. Резиновая вёрстка. Можно использовать и Bootstrap. Всё же отдаю предпочтение резиновой.
- HTML,
- CSS,
- SCSS,
- GIT,
- JS,
- REACT (не много, практикуюсь на переносе предыдущих работ )
- PHP (база, что то серьезное в локальном проекте)
- FIGMA
- PHOTOSHOP
Контакты :
Для подтверждения что я действительно реальный:
страница в Vk https://vk.com/mendy_alma;
почта ,на случай дополнительных вопросов, если вдруг [email protected]