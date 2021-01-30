mendybaevalmas

Front-end developer

Front-end developer.

﻿Было интересно что было написано у профи на бирже. Напишу просто кратко и от души.

﻿Зовут Алмас, если вам нужна помощь в переносе макета в функциональный сайт (вёрстка). То буду рад помочь. Для меня это практика и мне нравиться что я делаю и это начинает работать).

﻿По поводу оплаты, будет скромной и человечной, + индивидуальная. Зависит от сложности и времени разработки(КОНЕЧНО В СЛУЧАЕ УДАЧИ С ВАМИ ПОРАБОТАТЬ).

Навыки :

﻿Адаптивность сайтов. Резиновая вёрстка. Можно использовать и Bootstrap. Всё же отдаю предпочтение резиновой.

﻿HTML,

CSS, ﻿

SCSS,

GIT,

JS,

REACT (не много, практикуюсь на переносе предыдущих работ )

PHP (база, что то серьезное в локальном проекте)

FIGMA

PHOTOSHOP

Контакты :

Для подтверждения что я действительно реальный:

﻿﻿страница в Vk https://vk.com/mendy_alma;

﻿почта ,на случай дополнительных вопросов, если вдруг [email protected]

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