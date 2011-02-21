Вам нужна независимая оценка квартиры, чтобы выгодно ее продать? Или вы нуждаетесь в объективной оценке ущерба, который нанесен вашему автомобилю в результате ДТП? А может быть Вы собираетесь выгодно продать свой бизнес, но не знаете его реальную стоимость? Любую из этих экспертиз, а так же множество других оценочных операций, Вам с радостью помогут провести специалисты компании «МЭН».

Компания «МЭН» - признанный лидер в области проведения независимой экспертизы. Фирма была создана сплоченной командой опытных специалистов-оценщиков в октябре 2010 года. С того самого времени общество с ограниченной общественностью «Московская экспертиза независимая» осуществляет свою профессиональную деятельность, опираясь на новые Федеральные стандарты оценки.

Компания «МЭН» предлагает своим клиентам следующие виды услуг:

• оценка недвижимости (коттеджей, дач, квартир, коммерческих зданий),

• оценка автотранспортных средств (автомобилей, мотоциклов, железно-дорожного транспорта),

• оценка ущерба, полученного в результате ДТП, потерю товарной стоимости автотранспорта,

• оценка оборудования (станков, оргтехники, машин, инструментов и т.п.),

• оценка бизнеса (в том числе и банков) и ценных бумаг,

• оценка нематериальных активов, таких как товарные знаки, бренды, патенты, авторские права и т.п.)

В команде «Московской экспертизы независимой» работают только профессионалы своего дела, имеющие высокий уровень квалификации в области проведения оценочных мероприятий. Они проверены временем и опытом, они не предвзяты и компетентны. Каждая конкретная ситуация рассматривается специалистами компании «МЭН» индивидуально и комплексно, что позволяет дать объективную оценку любому объекту. Цены на проведение независимой экспертизы в компании «МЭН» самые приемлемые, а сроки рассмотрения заявки и проведения оценочных действий — самые минимальные.

Обратившись в ООО «МЭН», вы всегда можете рассчитывать на уважительное отношение, профессионализм сотрудников и независимую объективную экспертизу вашей недвижимости.