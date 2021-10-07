menshikova_3dvis

3D-визуализатор

Предлагаю услуги по фотореалистичной 3D-визуализации интерьера с художественной подачей. Отличаюсь кропотливостью в работе, всегда внимательна к мелочам и требовательна к результату. Являюсь ответственным специалистом, который сдает работу точно в срок. Люблю работать с минималистичными интерьерами, в современном стиле, скандинавском, ваби-саби, джапанди. Работаю с полной отдачей и всегда стараюсь выполнить все требования заказчика на 100%. Всегда на связи, результаты выдаю поэтапно и держу в курсе работы заказчика. Имеется подробное описание предлагаемых условий работы, ценообразование абсолютно прозрачно и понятно.

Имею обширную базу моделей, что позволяет быстро подобрать подходящую и минимизирует время на сборку сцены.

Постоянно учусь и совершенствую свои навыки в 3D визуализации. Активно интересуюсь дизайном интерьера - смотрю лекции, посещаю выставки и интерьерные салоны, читаю книги по дизайну и архитектуре. Прохожу курс по интерьерной фотографии для того, чтобы передавать в визуализации интерьер глазами профессионального фотографа.