menshovD

Дмитрий menshovD

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Переводы сайтов на родной американский

Языки:

- русский и украинский (10/10)

- английский (9/10)

- японский (5/10) - работаю под руководством и корректировкой преподавателя университета

- итальянский, испанский, немецкий (7/10) - коллеги

Опыт работы:

Перевод сайтов на английский (уровень носителя) - 1 год

преподавание английского языка в т.ч. Skype (уровень intermediate) - 1.5 года

перевод письменный (англ/рус, рус/англ) - 5 лет

перевод устный (англ/рус, рус/англ) - 3 года

Отзывы заказчиков

kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Требуется автор для новостей о покере
Я заказал копирайт в довольно специфичной теме, результатом очень доволен. определенно Дмитрий классный пацан и с ним можно иметь дело.
niko245
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Требуется небольшой перевод с японского
Перевод был сделан чётко и быстро, не успел заявку принять, как получил готовую работу в личку
Заказ был небольшой, и я выполнил работу без предоплаты, положившись на стаж работодателя в weblancer.net (более трех лет). Оплата поступила своевременно, через вебмани, как и договаривались. Спасибо, Николай!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга