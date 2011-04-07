Переводы сайтов на родной американский
Языки:
- русский и украинский (10/10)
- английский (9/10)
- японский (5/10) - работаю под руководством и корректировкой преподавателя университета
- итальянский, испанский, немецкий (7/10) - коллеги
Опыт работы:
Перевод сайтов на английский (уровень носителя) - 1 год
преподавание английского языка в т.ч. Skype (уровень intermediate) - 1.5 года
перевод письменный (англ/рус, рус/англ) - 5 лет
перевод устный (англ/рус, рус/англ) - 3 года
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Я заказал копирайт в довольно специфичной теме, результатом очень доволен. определенно Дмитрий классный пацан и с ним можно иметь дело.
$4
10 баллов
14 лет назад
Перевод был сделан чётко и быстро, не успел заявку принять, как получил готовую работу в личку
Ответный отзыв
Заказ был небольшой, и я выполнил работу без предоплаты, положившись на стаж работодателя в weblancer.net (более трех лет). Оплата поступила своевременно, через вебмани, как и договаривались. Спасибо, Николай!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга