meow-murrr

Переводчик с английского, немецкого языков. Редактура текстов.

Образование: Калининградский госудасртвенный университет, факультет романо-германской филологии, специальность: переводчик

Московская юридическая академия, специальность: юрист, специализация - уголовное право

Аспирантура: Калининградский государственный университет (нынешний РГУ им. Канта), специальность: литература народов стран зарубежья.

Языки: Английский, немецкий

Области перевода: технические отрасли (полиграфия, машиностроение, техника, строительство и проч.), юриспруденция, художественный перевод (исторические тексты, литература, перевод стихов в т.ч. рифмовка - стихотворный перевод, сохранение рифмы).

Особые навыки: владею стилистикой и аналитикой текстов, редактирую тексты любой тематики (ИСКЛЮЧЕНИЕ - медицина), перевожу стихи с сохранением авторской рифмы, проверка адекватности перевода, владею терминологией юридической и машиностроительной областей.

Дополнительно: Написание статей, рецензии на книги, переводы, отзывы и проч.

Знание ПК: уверенный пользователь.

Личные качества:

Ответственность, внимательность, профессиональный подход к работе (напр. изучение проф. литературы для наиболее точного описания (перевода) процесса/вида деятельности);

Опыт:

с 2000 по 2005 г. переводчик немецкого языка, работа в исторической области, гид-переводчик

с 2005 по 2007 - договор с издательством на переводы технических паспортов к печатному оборудованию;

с 2006 по 2008 - фриланс с агентством Перевод.ком, переводы юридической литературы, строительство, авиация, редактура текстов

с 2008 по н.вр. - фриланс, редактура текстов (технические, художественные)