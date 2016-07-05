Геймдизайн. Ведение проектов и разработка с нуля. Документация, тестирование.

Опыт работы в разработке игр: с 2014 года.

Основной вид деятельности: разработка браузерных игр.

Текущие обязанности:

- разработка осуществимой модели игры, проработка геймдизайна,

- составление комплексного видения игры и донесение особенностей до остальных членов команды,

- разработка документации по геймдизайну, постановка задач на разработку,

- взаимодействие с художниками и программистами, планирование и организация процесса реализации проекта,

- контроль проектирования, разработки и тестирования игры,

- создание игрового контента, уровней, деталей геймплея,

- сопровождение игры после запуска, организация взаимодействия с игроками, техподдержки.