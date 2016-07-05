Геймдизайн. Ведение проектов и разработка с нуля. Документация, тестирование.
Опыт работы в разработке игр: с 2014 года.
Основной вид деятельности: разработка браузерных игр.
Текущие обязанности:
- разработка осуществимой модели игры, проработка геймдизайна,
- составление комплексного видения игры и донесение особенностей до остальных членов команды,
- разработка документации по геймдизайну, постановка задач на разработку,
- взаимодействие с художниками и программистами, планирование и организация процесса реализации проекта,
- контроль проектирования, разработки и тестирования игры,
- создание игрового контента, уровней, деталей геймплея,
- сопровождение игры после запуска, организация взаимодействия с игроками, техподдержки.