Копирайтер + переводчик
Доброго времени суток.
Предлагаю свои услуги в написании статей практически любой тематики. Лучше всего мне удается seo-копирайтинг - оптимизация контента под ключевые запросы. Также принимаю заказы на рерайт, который будет уникальным на 100%.
Как профессиональный переводчик беру заказы на перевод с английского на русский (тематики: публицистика, медицина).
В области web-разработок могу предложить свои услуги в сфере создания сайтов. Здесь я обладаю такими боевыми навыками как знание html, php, css. Работала с самыми популярными движками - wordpress, drupal, joomla. Также могу обеспечить качественный хостинг и регистрацию доменных имен.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Татьяна написала материалы быстро и качественно. Хороший, грамотный слог. Рекомендую.
$2
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа! Статья о сигарах была написана быстро и качественно!
Ответный отзыв
Антон добросовестный и надежный работодатель. Рекомендую.
$1
10 баллов
14 лет назад
Татьяна, спасибо! Все посты соответствуют тематике, написаны грамотно, интересно, быстро. Стиль располагает к дальнейшей дискуссии. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Сотрудничество было четким, ясным и прозрачным. Оплата своевременной. Надежный работодатель.
$4
10 баллов
14 лет назад
Татьяна выполнила работу своевременно и на достойном уровне. В точности понимает что от нее требуется, выполняет без лишних распросов. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и талантливого автора статей.
Ответный отзыв
Татьяна порядочный и ответственный работодатель. С ней приятно и безопасно работать. Рекомендую
Копирайтинг
4 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга