Копирайтер + переводчик

Доброго времени суток.

Предлагаю свои услуги в написании статей практически любой тематики. Лучше всего мне удается seo-копирайтинг - оптимизация контента под ключевые запросы. Также принимаю заказы на рерайт, который будет уникальным на 100%.

Как профессиональный переводчик беру заказы на перевод с английского на русский (тематики: публицистика, медицина).

В области web-разработок могу предложить свои услуги в сфере создания сайтов. Здесь я обладаю такими боевыми навыками как знание html, php, css. Работала с самыми популярными движками - wordpress, drupal, joomla. Также могу обеспечить качественный хостинг и регистрацию доменных имен.