meposter

Татьяна Трушова meposter

 
50 летРоссия/Бийск
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайтер + переводчик

Доброго времени суток.

Предлагаю свои услуги в написании статей практически любой тематики. Лучше всего мне удается seo-копирайтинг - оптимизация контента под ключевые запросы. Также принимаю заказы на рерайт, который будет уникальным на 100%.

Как профессиональный переводчик беру заказы на перевод с английского на русский (тематики: публицистика, медицина).

В области web-разработок могу предложить свои услуги в сфере создания сайтов. Здесь я обладаю такими боевыми навыками как знание html, php, css. Работала с самыми популярными движками - wordpress, drupal, joomla. Также могу обеспечить качественный хостинг и регистрацию доменных имен.

PHPWordPressНаписание статейHTMLCSSJoomlaDrupal
Отзывы заказчиков
Skyworker2006
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Написать статью о лауреатах Нобелевской премии
Татьяна написала материалы быстро и качественно. Хороший, грамотный слог. Рекомендую.
2tw_Ant
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Статья о кубинских сигарах
Отличная работа! Статья о сигарах была написана быстро и качественно!
Антон добросовестный и надежный работодатель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Наполнение форума
Татьяна, спасибо! Все посты соответствуют тематике, написаны грамотно, интересно, быстро. Стиль располагает к дальнейшей дискуссии. Буду еще обращаться.
Сотрудничество было четким, ясным и прозрачным. Оплата своевременной. Надежный работодатель.
Ответный отзыв
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Приватный для ТрушовойТатьяны
Татьяна выполнила работу своевременно и на достойном уровне. В точности понимает что от нее требуется, выполняет без лишних распросов. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и талантливого автора статей.
Татьяна порядочный и ответственный работодатель. С ней приятно и безопасно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга