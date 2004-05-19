Java, J2EE, JSP, Servlets, JDBC, MySQL, Oracle, XML, UML, J2ME

Решения широкого спектра задач: создание крупных порталов, интернет-магазинов, приложения для мобильных телефонов, связь мобильных телефонов с PC, специфичные задачи. Для решения объемных задач можно задействовать группу программистов. Опыт работы в программирование на Java 3 года. Знание технического английского, хорошо обучаемый. Возможны поездки в Москву и Санкт-Петербург.

Сделал www.pharmaline.ru, www.medlenta.ru, www.smolkino.ru

Участвовал в изготовление программного продукта представленного на сайте www.trackstudio.com