mercuryman12

Привет, меня зовут Сергей! Видимо, ты ищешь отличную и качественную 3D визуализацию! Тогда тебе повезло, я
готов помочь в этом!
Я профессионально занимаюсь и изучаю 3D графику, поэтому можешь рассчитывать на:
⭐️ Приятную картинку
⭐️ Индивидуальный подход
⭐️ Качественное исполнение работы
⭐️ Правильные ракурсы
⭐️ Ответственное отношение
За что конкретно я готов взяться:
Предметная визуализация
Визуализация для сайта
Визуализация для каталога
Интерьерная визуализация
Работаю в:
⚒ 3ds max
⚒ Corona
⚒ Photoshop CS6
Помимо всего могу гарантировать:
✅ Всегда на связи
✅ Поэтапная оплата
✅ Постоянная отчетность о проделанной работе
А также:
❗️ Скидка 15% на первый заказ
❗️ Первые 3 правки бесплатно
Где со мной можно связаться:
По телефону - (номер)
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