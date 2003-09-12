mercuryman12

3D - визуализатор, который готов быстро и качественно выполнить ваш заказ!

Привет, меня зовут Сергей! Видимо, ты ищешь отличную и качественную 3D визуализацию! Тогда тебе повезло, я

готов помочь в этом!

Я профессионально занимаюсь и изучаю 3D графику, поэтому можешь рассчитывать на:

⭐️ Приятную картинку

⭐️ Индивидуальный подход

⭐️ Качественное исполнение работы

⭐️ Правильные ракурсы

⭐️ Ответственное отношение

За что конкретно я готов взяться:

 Предметная визуализация

 Визуализация для сайта

 Визуализация для каталога

 Интерьерная визуализация

Работаю в:

⚒ 3ds max

⚒ Corona

⚒ Photoshop CS6

Помимо всего могу гарантировать:

✅ Всегда на связи

✅ Поэтапная оплата

✅ Постоянная отчетность о проделанной работе

А также:

❗️ Скидка 15% на первый заказ

❗️ Первые 3 правки бесплатно

Где со мной можно связаться:

 По телефону - (номер)

 WhatsApp и Telegram