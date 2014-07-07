Я организовываю мероприятие Industrial IoT UA. [url=http://industrial.iotua.org/]http://industrial.iotua.org/[/url] Необходимо найти все возможные медиа ресурсы в украинском сегменте интернета и размещать на них анонсы мероприятия.
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Вот техническое задание: [url=https://docs.google.com/document/d/1_RC6RK3hz_5YjZ7-OpMULQMiOvoh63G671UB1eqG1ms/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1_RC6RK3hz_5YjZ7-OpMULQMiOvoh63G671UB1eqG1ms/edit?usp=sharing[/url] Необходимо получить оценку разработки сайта для ее дальнейшего утверждения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Интересует вопрос создания своей криптовалюты на эфири.Особенность - хочется чтобы холдерам криптовалюты в месяц начислялись проценты. Это надо реализовывать вручную или можно прописать в конфигурацию криптовалюты?Скажите стоимость и время разработки стандартного токена на эфире сколько?СпасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать рерайт текста на английском языке (сделать уникальным). Сам текст прикрепляю к проекту. Я жду оценку стоимости и сроки выполнения работ. В перспективе планирую рерайтить тексты и дальше. Примерно по 6 статей/новостей в неделю. Тематика - ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад