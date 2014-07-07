Спустя год Вячеслав проснулся и решил оставить отзыв. Я уже даже и забыла "дела давно минувших лет". Проработали 1,5 месяца, человека всё устраивало, потом внезапно обвинил в использовании Google Translate, на этом сотрудничество закончилось. Вячеслав хотел сначала рерайт текстов на английском, затем перевод с русского на английский, сроки "сегодня на сегодня, максимум на завтра", объёмы текстов достаточно большие, оплата 2 копейки. Взялась работать за столь мизерную оплату только из-за того, что была во фрилансе второй месяц и в тот период бралась за работу даже с копеечным бюджетом. Не могу даже определиться с тональностью моего отзыва. Но, скорее всего, это отрицательный отзыв. Осадочек остался. А подробности нашего сотрудничества пусть останутся на совести Вячеслава.