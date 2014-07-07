merdekiti

Рысь merdekiti

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разместить анонс мероприятия по медиа ресурсам

    Я организовываю мероприятие Industrial IoT UA. [url=http://industrial.iotua.org/]http://industrial.iotua.org/[/url] Необходимо найти все возможные медиа ресурсы в украинском сегменте интернета и размещать на них анонсы мероприятия.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Оценка разработки сайта на Wordpress

    Вот техническое задание: [url=https://docs.google.com/document/d/1_RC6RK3hz_5YjZ7-OpMULQMiOvoh63G671UB1eqG1ms/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1_RC6RK3hz_5YjZ7-OpMULQMiOvoh63G671UB1eqG1ms/edit?usp=sharing[/url] Необходимо получить оценку разработки сайта для ее дальнейшего утверждения.

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать криптовалюту на базе Эфира

    Интересует вопрос создания своей криптовалюты на эфири.Особенность - хочется чтобы холдерам криптовалюты в месяц начислялись проценты. Это надо реализовывать вручную или можно прописать в конфигурацию криптовалюты?Скажите стоимость и время разработки стандартного токена на эфире сколько?Спасибо

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт текстов на английском

    Нужно сделать рерайт текста на английском языке (сделать уникальным). Сам текст прикрепляю к проекту. Я жду оценку стоимости и сроки выполнения работ. В перспективе планирую рерайтить тексты и дальше. Примерно по 6 статей/новостей в неделю. Тематика - ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$33
2 балла
9 лет назад
Рерайт текстов на английском
Спустя год Вячеслав проснулся и решил оставить отзыв. Я уже даже и забыла "дела давно минувших лет". Проработали 1,5 месяца, человека всё устраивало, потом внезапно обвинил в использовании Google Translate, на этом сотрудничество закончилось. Вячеслав хотел сначала рерайт текстов на английском, затем перевод с русского на английский, сроки "сегодня на сегодня, максимум на завтра", объёмы текстов достаточно большие, оплата 2 копейки. Взялась работать за столь мизерную оплату только из-за того, что была во фрилансе второй месяц и в тот период бралась за работу даже с копеечным бюджетом. Не могу даже определиться с тональностью моего отзыва. Но, скорее всего, это отрицательный отзыв. Осадочек остался. А подробности нашего сотрудничества пусть останутся на совести Вячеслава.
получал тексты из Google Translate
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