Качественный копирайт, рерайт. Быстрое выполнение заказов.

-- Обширный круг личных интересов : классическая музыка, литература, бизнес, рукоделие, кулинария, хенд- мейд.

-- Опыт работы в редакции газеты и на радиостанции.

-- Образование высшее филологическое ( университет им. Т. Г. Шевченко.)

-- Увлекаюсь искусством Японии и Китая, знаю много уникальных фактов об этих странах. Очень интересны боевые искусства Востока.

-- Интересуюсь темой здорового питания и активного образа жизни, много информации могу предоставить в статьях на данную тематику.