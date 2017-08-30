Профессиональная верстка/программирование сайтов | HTML5, CSS3, Bootsrap, Javascript, jQuery, MODx, Opencart, Wordpress
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- SASS/SCSS
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Parallax scrolling.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- MODx
- Opencart
- Wordpress
- Карта Сбербанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
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