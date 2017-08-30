merklt62

Артём merklt62

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональная верстка/программирование сайтов | HTML5, CSS3, Bootsrap, Javascript, jQuery, MODx, Opencart, Wordpress

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • SASS/SCSS
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Parallax scrolling.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
Сайты под ключ:

  • MODx
  • Opencart
  • Wordpress
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Сбербанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.