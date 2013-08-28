Native API – создание внешних компонент
Разработаю внешние компоненты на Native API расширяющие возможности 1С,
либо, возможно, скрывающие алгоритм работы программы внутри DLL.
Кроме того, внешние компоненты могут во много раз увеличить скорость работы программы,
что особенно важно в сложных отчетах или долго проводимых документах.
Всем знакомы трудности обновления типовых конфигураций после внесения в них корректировок,
теперь обновления можно значительно облегчить если вынести все или часть изменений во внешнюю dll.
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