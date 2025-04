Молодой специалист со знанием английского и китайского языков

Энергичный молодой специалист ищет работу в качестве репетитора, преподавателя английского, русского, китайского языков (возможны языковые уроки по Skype), а также в качестве переводчика с этих трёх языков.Образование: МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет); бакалавр по специальности мировая культура и лингвистика. Годовые языковые курсы - HUST (Huazhong university of science and technology, China) - специальность - китайский язык. Дополнительное образование - теория и практика преподавания русского языка как иностранного (РКИ); МГЛУ Знание английского - свободныйЗнание китайского - свободный (HSK 5, HSKK Highest level). Опыт работы: Сентябрь-декабрь, 2012: стажер на кафедре мировой культуры, МГЛУАпрель-июль, 2013: экскурсовод в этнологическом парке-музее "Этномир"Октябрь-май, 2014: репетитор английского языка, Одинцово Сентябрь-июль, 2015-2016: преподаватель английского языка в языковом центре "Only English", Китай