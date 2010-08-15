merleneben

Англо-русские, русско-английские переводы

CURRICULUM VITAE

Марина Авраменко

Переводчик: письменный и устный

Израиль, Беер- Шева

E-mail: [email protected]

[email protected]

Сфера деятельности:

Предоставление услуг переводчика. Старший преподаватель кафедры английского языка Кокшетауского государственного университета.

Языки перевода: английский, русский

Образование:

1991-1995 --- Кокшетауский Государственный университет. Кафедра английского языка ( диплом с отличием). Преподаватель английского языка.

2003-2005 – Магистратура Кокшетауского государственного университета . Магистр английской филологии. Диплом с отличием.

Стаж:

Штатная деятельность:

2005-2010

• Кокшетауский государственный университет, кафедра английского языка, переводческое отделение,

преподавание всех дисциплин переводческого цикла.

1996-2005

Внештатная деятельность:

2010

• Переводческое агентство « STRELA». Удаленное сотрудничество .

• Астана, перевод инструкций к электро-хирургическому оборудованию.

• Оказание услуг перевода на семинарах, конференциях, и письменного

• перевода в рамках работы университета, перевод пакета документов к международной аккредитации

университета.

• ТОО «Ферма+» - краткосрочное сотрудничество, перевод бизнес-планов.

• Оказание услуг по переводу инструкций по эксплуатации медицинского реанимационного оборудования,

краткосрочное сотрудничество.

• АО «Васильковский горно-обогатительный комбинат» внештатный переводчик

• ТОО «ЭВС», долгосрочное сотрудничество по оказанию услуг письменного перевода инструкций к бурильному

оборудованию.

• Краткосрочное сотрудничество с Акмолинским департаментом внутренней политики, письменный перевод.

• Переводческое агентство Nuri translators group - краткосрочное сотрудничество

2009

• ТОО Инэко-2009, долгосрочное сотрудничество. Устный последовательный и письменный перевод всей

финансовой документации и сельскохозяйственного оборудования.

• Кокшетауский акимат. Услуги перевода во время визита французской делегации фермеров.

2006

• Конференция ВТО « Occupational safety and health», оказание услуг синхронного перевода

• ТОО «Салык-сервис»-оказание услуг письменного перевода деловой корреспонденции

2005

• ОБСЕ , двухмесячное сотрудничество с наблюдателями. Устный и письменный перевод.

• Акмолинский департамент экономики, оказание услуг письменного перевода

2000-2002

• Корпус мира , долгосрочное сотрудничество с волонтерами. Устный перевод, перевод на конференциях,

письменный перевод, перевод книги «Путь к успешной карьере», изданной волонтерами Корпуса Мира.

• Кокшетауское телевидение. Устный переводчик .

• Кокшетауский институт экономики и менеджмента. Устный переводчик научно-практических конференций.

1995-1996

• АО «Аберком-Энтерпрайсиз», С-Петербург, штатный переводчик

1995

• Филил АО «Аберком-Энтерпрайсиз», Кокшетау, штатный переводчик

Навыки:

Набор текста: На английском и русском языках

Знание языков: Русский, английский

Работа в операционных системах: Microsoft Windows 7/Vista/XP, Windows Server/NT, MacOS, Unix/Linux;

Работа с программами:: MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice