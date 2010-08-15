merleneben

CURRICULUM VITAE
Марина Авраменко
Переводчик: письменный и устный
Израиль, Беер- Шева
E-mail: [email protected]
Сфера деятельности:
Предоставление услуг переводчика. Старший преподаватель кафедры английского языка Кокшетауского государственного университета.
Языки перевода: английский, русский
Образование:
1991-1995 --- Кокшетауский Государственный университет. Кафедра английского языка ( диплом с отличием). Преподаватель английского языка.
2003-2005 – Магистратура Кокшетауского государственного университета . Магистр английской филологии. Диплом с отличием.
Стаж:
Штатная деятельность:
2005-2010
• Кокшетауский государственный университет, кафедра английского языка, переводческое отделение,
преподавание всех дисциплин переводческого цикла.
1996-2005
Внештатная деятельность:
2010
• Переводческое агентство « STRELA». Удаленное сотрудничество .
• Астана, перевод инструкций к электро-хирургическому оборудованию.
• Оказание услуг перевода на семинарах, конференциях, и письменного
• перевода в рамках работы университета, перевод пакета документов к международной аккредитации
университета.
• ТОО «Ферма+» - краткосрочное сотрудничество, перевод бизнес-планов.
• Оказание услуг по переводу инструкций по эксплуатации медицинского реанимационного оборудования,
краткосрочное сотрудничество.
• АО «Васильковский горно-обогатительный комбинат» внештатный переводчик
• ТОО «ЭВС», долгосрочное сотрудничество по оказанию услуг письменного перевода инструкций к бурильному
оборудованию.
• Краткосрочное сотрудничество с Акмолинским департаментом внутренней политики, письменный перевод.
• Переводческое агентство Nuri translators group - краткосрочное сотрудничество
2009
• ТОО Инэко-2009, долгосрочное сотрудничество. Устный последовательный и письменный перевод всей
финансовой документации и сельскохозяйственного оборудования.
• Кокшетауский акимат. Услуги перевода во время визита французской делегации фермеров.
2006
• Конференция ВТО « Occupational safety and health», оказание услуг синхронного перевода
• ТОО «Салык-сервис»-оказание услуг письменного перевода деловой корреспонденции
2005
• ОБСЕ , двухмесячное сотрудничество с наблюдателями. Устный и письменный перевод.
• Акмолинский департамент экономики, оказание услуг письменного перевода
2000-2002
• Корпус мира , долгосрочное сотрудничество с волонтерами. Устный перевод, перевод на конференциях,
письменный перевод, перевод книги «Путь к успешной карьере», изданной волонтерами Корпуса Мира.
• Кокшетауское телевидение. Устный переводчик .
• Кокшетауский институт экономики и менеджмента. Устный переводчик научно-практических конференций.
1995-1996
• АО «Аберком-Энтерпрайсиз», С-Петербург, штатный переводчик
1995
• Филил АО «Аберком-Энтерпрайсиз», Кокшетау, штатный переводчик
Навыки:
Набор текста: На английском и русском языках
Знание языков: Русский, английский
Работа в операционных системах: Microsoft Windows 7/Vista/XP, Windows Server/NT, MacOS, Unix/Linux;
Работа с программами:: MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice