merlinni

Александр Калачев merlinni

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Арт-директор (Digital / Графический дизайн)

– Проектирование сайтов / приложений / интерфейсов

– Веб дизайн

– Разработка фирменного стиля

– Полиграфия

– Дизайн презентаций

Портфолио с работами по графическому дизайну и UX/UI до 2013 года: http://cargocollective.com/merlinni/

Небольшая подборка недавних проектов в сфере digital: https://drive.google.com/open?id=0B5T-X1TQ1osCb1Z2bkp4OWtvRW8

1. Дизайн сайта для b2c продукта от Acronis

2. Концепт мобильного продукта для немецкой компании ADE

3. Брендинговая концепция для нового мобильного сервиса такси

Дизайн сайта
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга