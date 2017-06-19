Арт-директор (Digital / Графический дизайн)

– Проектирование сайтов / приложений / интерфейсов

– Веб дизайн

– Разработка фирменного стиля

– Полиграфия

– Дизайн презентаций

Портфолио с работами по графическому дизайну и UX/UI до 2013 года: http://cargocollective.com/merlinni/

Небольшая подборка недавних проектов в сфере digital: https://drive.google.com/open?id=0B5T-X1TQ1osCb1Z2bkp4OWtvRW8

1. Дизайн сайта для b2c продукта от Acronis

2. Концепт мобильного продукта для немецкой компании ADE

3. Брендинговая концепция для нового мобильного сервиса такси