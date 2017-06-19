Александр Калачев merlinnimerlinni
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Арт-директор (Digital / Графический дизайн)
– Проектирование сайтов / приложений / интерфейсов
– Веб дизайн
– Разработка фирменного стиля
– Полиграфия
– Дизайн презентаций
Портфолио с работами по графическому дизайну и UX/UI до 2013 года: http://cargocollective.com/merlinni/
Небольшая подборка недавних проектов в сфере digital: https://drive.google.com/open?id=0B5T-X1TQ1osCb1Z2bkp4OWtvRW8
1. Дизайн сайта для b2c продукта от Acronis
2. Концепт мобильного продукта для немецкой компании ADE
3. Брендинговая концепция для нового мобильного сервиса такси
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Графический дизайн и айдентика (Бизнес)179 просмотров
- Фирменный стиль и графический дизайн (Культура)183 просмотра
- Веб-дизайн и проектирование интерфейсов169 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга