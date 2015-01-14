Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 7.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
+ Возможна натяжка верстки на MODX Revolution
На данный момент портфолио буду отправлять в личку.
Предпочитаю работать по предоплате 50%.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Вас все устраивает и Вы заинтересованы в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!
Для добавления в skype пишите в ЛС или на e-mail: [email protected] ваш skype
Для экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту.
E-MAIL: [email protected]