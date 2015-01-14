верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 7.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

+ Возможна натяжка верстки на MODX Revolution

На данный момент портфолио буду отправлять в личку.

Предпочитаю работать по предоплате 50%.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Вас все устраивает и Вы заинтересованы в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!!!

Для добавления в skype пишите в ЛС или на e-mail: [email protected] ваш skype

Для экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту.

E-MAIL: [email protected]