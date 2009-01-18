Графика.
Расценки:
• Аватары
С анимацией - от 3 wmz - [1d]
Без анимации - от 2 wmz - [1d]
• Баннеры
88*31 - от 3 wmz - [1d]
468*60 - от 9 wmz - [2-3d]
• Юзербары
От 2 wmz. - [1d]
• Шапки
От 15 wmz. - [2-4d]
В квадратных скобках указан срок.Ваш заказ может быть выполнен за меньшие сроки,зависит от моей загруженности.
Связь со мной #46-10-10-20 (icq).
Форма заказа должна соответсвовать виду:
1)Что заказываем?
2)Описание того,что хотели бы увидеть на аватаре/лого/шапке и т.д.
3)Размер
4)Вес
Важно : Оплата только посредством WM,другое не принимаю.Если что,то вы всегда можете обменять деньги на roboxchange.com
Оплата по схеме:
Я рисую изображение с меткой->вы говорите что не так,я исправляю->оплата->я высылаю вам заказанное.
Цены указаны примерные (они могут быть меньше или больше), В среднем такие цены, на мои работы... .