Баннеры,аватары,юзербары,лого,шапки.

Графика.

Расценки:

• Аватары

С анимацией - от 3 wmz - [1d]

Без анимации - от 2 wmz - [1d]

• Баннеры

88*31 - от 3 wmz - [1d]

468*60 - от 9 wmz - [2-3d]

• Юзербары

От 2 wmz. - [1d]

• Шапки

От 15 wmz. - [2-4d]

В квадратных скобках указан срок.Ваш заказ может быть выполнен за меньшие сроки,зависит от моей загруженности.

Связь со мной #46-10-10-20 (icq).

Форма заказа должна соответсвовать виду:

1)Что заказываем?

2)Описание того,что хотели бы увидеть на аватаре/лого/шапке и т.д.

3)Размер

4)Вес

Важно : Оплата только посредством WM,другое не принимаю.Если что,то вы всегда можете обменять деньги на roboxchange.com

Оплата по схеме:

Я рисую изображение с меткой->вы говорите что не так,я исправляю->оплата->я высылаю вам заказанное.

Цены указаны примерные (они могут быть меньше или больше), В среднем такие цены, на мои работы... .