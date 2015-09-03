Копирайт,рерайт,наполнение сайтов, публикации статей,новостей,gif баннеры
У С Л У Г И:
- Копирайт
- Рерайт информации на любую тематику
- Подбор, обработка и анализ информации
- Наполнение любых сайтов
- Создание структуры сайта и первичное наполнение сайта контентом (с обработкой и загрузкой фото)
- Сопровождение сайтов (абонентское обслуживание на фиксированной оплате)
- Наполнение каталогов товаров и услуг, справочников материалов и т.д. (полная структура с разделами и подразделами)
- Обработка фото
- Gif баннеры
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