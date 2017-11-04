merzlota1

Максим merzlota1

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональное создание сайтов "Под Ключ"

Создание сайтов на профессиональном уровне любой сложности "под ключ", все сайты являются  авторскими.

В работе НЕ ИСПОЛЬЗУЮ шаблоны и конструкторы.

Все сайты создаю с SLL сертификатом полностью адаптивные под любой браузер. 

Так же готов предложить услуги Администрирования и ведения сайтов,а именно: 

-Поддержка Работоспособности.

-Любые изменения по вашему усмотрению по первому запросу.

-Продвижение в поисковых системах Google & Yandex.

-Увеличение посещаемости сайта.

-Защита сайта от различных рода атак.

-Публикация ссылок сайта на своих ресурсах