messenger1

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Добрый день.

Меня меня зовут Юлия. Я заинтересована в вакансии Junior QA Engineer, если таковая имеется.

Рассмотрю также варианты стажировки или лаборатории.

Я успешно окончила курс по тестированию ПО (на базе «BelhardAcademy») и имею хорошие рекомендации. За время обучения получила теоретические знания в данной области и применила их на практике в рамках домашних заданий. Помимо этого изучила различные книги (С.Куликов «Тестирование программного обеспечения», Р.Савин «Тестирование dot com» и других авторов: Коупленд, Майерс, Уиттакер, Канер), статьи, проходила обучающие онлайн-сервисы и онлайн-курсы в сфере IT и по тестированию ПО, в частности (А.Русов «Тестировщик с нуля», Codecademy, W3Schools, Sololearn, Guru99, Testbase, Software-Testing, Habr и др.).

Несмотря на то, что у меня мало опыта тестирования, я увлечена данным направлением. Желаю полностью погрузиться в сферу IT, и, накапливая опыт, изучая различные средства тестирования, закрепляя на практике – делать продукт лучше и качественнее.

От новой работы жду интересных задач и проектов, общения с опытными тестировщиками и разработчиками ПО; возможности быть полезным команде и продукту, реализации своего личностного и профессионального потенциала.

Прилагаю свое резюме и надеюсь на возможность рассказать о себе подробнее в ходе личного собеседования.

С уважением,

Юлия Болбас