mestereo2110

- работа на ОСНО, УСН;
- составление бухгалтерской и налоговой отчётности;
- работа с контрагентами (поставщики, покупатели);
- учёт заёмных средств, расчёт процентов;
- работа с банковскими учреждениями по получению и сопровождению кредитов (подготовка
данных по фин.мониторингу для банков);
- подготовка и сдача документов для субсидирования в Министерство с/х и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края;
- начисление и учёт налогов;
- расчёт себестоимости;
- учёт заработной платы (микропредприятие);
- основы кадрового дела;
- учёт основных средств;
- учёт НМА;
- учёт ТМЦ;
- первичная документация;
- делопроизводство;
- кассовые операции;
- банковские операции;
- курсовые разницы;
- валютные операции;
- экономический анализ деятельности;
- консолидация экономических данных для руководства;
- ликвидация ООО, ИП;
- сдача документов в архив.