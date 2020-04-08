mestereo2110

Бухгалтерия и финансы.

- работа на ОСНО, УСН;

- составление бухгалтерской и налоговой отчётности;

- работа с контрагентами (поставщики, покупатели);

- учёт заёмных средств, расчёт процентов;

- работа с банковскими учреждениями по получению и сопровождению кредитов (подготовка

данных по фин.мониторингу для банков);

- подготовка и сдача документов для субсидирования в Министерство с/х и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края;

- начисление и учёт налогов;

- расчёт себестоимости;

- учёт заработной платы (микропредприятие);

- основы кадрового дела;

- учёт основных средств;

- учёт НМА;

- учёт ТМЦ;

- первичная документация;

- делопроизводство;

- кассовые операции;

- банковские операции;

- курсовые разницы;

- валютные операции;

- экономический анализ деятельности;

- консолидация экономических данных для руководства;

- ликвидация ООО, ИП;

- сдача документов в архив.