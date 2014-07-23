mesyaz13

Евгений Любимов mesyaz13

 
50 летРоссия/Прокопьевск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ar1su
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$450
10 баллов
9 лет назад
Фирменный стиль
С Евгением очень легко и приятно работать. Задачи ставятся адекватные и по возможности разъясняются "от и до". Общение проходит спокойно и приятно, Евгений не торопит и не подгоняет работника. Рекомендую к сотрудничеству!
Хочу поблагодарить Татьяну за плодотворную и профессиональную работу. В ходе всего времени сотрудничества было четкое понимание друг друга. Мне долго не удавалось найти такого мастера своего дела, как Татьяна. Я очень остался доволен работой, благодаря которой мое агентство стало в разы заметнее и гораздо узнаваемое. Рекомендую всем кому нужен фирменный стиль!!!
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