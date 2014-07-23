Хочу поблагодарить Татьяну за плодотворную и профессиональную работу. В ходе всего времени сотрудничества было четкое понимание друг друга. Мне долго не удавалось найти такого мастера своего дела, как Татьяна. Я очень остался доволен работой, благодаря которой мое агентство стало в разы заметнее и гораздо узнаваемое. Рекомендую всем кому нужен фирменный стиль!!!