Переводчик технической документации
Oкончила Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники (специальность - инженер-программист (диплом с отличием))
Одновременного окончила курсы референтов-перевочиков английского языка (технический перевод)
Опыт работы:
Тестирование web-приложений, создание проектной документации, составление тест-планов (EffectiveSoft Ltd.)(2004-2005)
Проектирование и разработка задач в отделе логистики и финансов (ПО БелАЗ)(2005-по настоящее время)
Внештатный переводчик с/на англ. яз. бюро переводов "Птица Говорун" (2008-2009) (основная тематика переводов - техническая, IT).
Сотрудничаю с издательствами Питер и Триумф в качестве автора технической литературы.
Владею Trados.
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