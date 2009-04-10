Переводчик технической документации

Oкончила Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники (специальность - инженер-программист (диплом с отличием))

Одновременного окончила курсы референтов-перевочиков английского языка (технический перевод)

Опыт работы:

Тестирование web-приложений, создание проектной документации, составление тест-планов (EffectiveSoft Ltd.)(2004-2005)

Проектирование и разработка задач в отделе логистики и финансов (ПО БелАЗ)(2005-по настоящее время)

Внештатный переводчик с/на англ. яз. бюро переводов "Птица Говорун" (2008-2009) (основная тематика переводов - техническая, IT).

Сотрудничаю с издательствами Питер и Триумф в качестве автора технической литературы.

Владею Trados.