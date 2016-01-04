Добрый день друзья! Предлагаю услуги постинга, копирайтинга,и контент-менеджмента.
Пишу на любые тему.
Портфолио и отзывы можно посмотреть тут:
Занимаюсь копирайтингом, постингом и наполнением интернетмагазинов уже более 2х лет.
По постингу цену демократичные:
Создание темы – от 20р (от 500зн бп)
Написание комментариев – от 7р
Регистрация нового акка – 2 руб.
Последняя работа по наполнению форума: http://forum.msd-opt.ru/
По контент-менеджменту работаю с: Джумлой, Битриксом,ВордПрессом, ОпенКарт. А также могу и на других, учусь быстро.
По ценам – от 5р/карточка
По копирайтингу, как уже писал, отзывы выше, по ценам:
Рерайтинг – от 50р/1000зн бп
Копирайтинг – от 70р/1000зн бп
Переводы с англ/на англ – 150р/1000зн бп
Буду рад сотрудничеству и новым заказам!
Внимание! Пишу тестовые задания (до 2000зн бп) за отзыв. Атакже если большой объем то тестовая также будет бесплатна.