Написание статей. Постинг. Контент-менеджмент. Хорошие цены, спешите!

Добрый день друзья! Предлагаю услуги постинга, копирайтинга,и контент-менеджмента.

Пишу на любые тему.

Портфолио и отзывы можно посмотреть тут:

https://freelance.ru/tzarseo/

Занимаюсь копирайтингом, постингом и наполнением интернетмагазинов уже более 2х лет.

По постингу цену демократичные:

Создание темы – от 20р (от 500зн бп)

Написание комментариев – от 7р

Регистрация нового акка – 2 руб.

Последняя работа по наполнению форума: http://forum.msd-opt.ru/

По контент-менеджменту работаю с: Джумлой, Битриксом,ВордПрессом, ОпенКарт. А также могу и на других, учусь быстро.

По ценам – от 5р/карточка

По копирайтингу, как уже писал, отзывы выше, по ценам:

Рерайтинг – от 50р/1000зн бп

Копирайтинг – от 70р/1000зн бп

Переводы с англ/на англ – 150р/1000зн бп

Буду рад сотрудничеству и новым заказам!

Внимание! Пишу тестовые задания (до 2000зн бп) за отзыв. Атакже если большой объем то тестовая также будет бесплатна.