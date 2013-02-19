meteorit1983

Требуется посредник! Оказываю услуги по наращиванию ТИЦ. категория проек

[12:22:10] Карп: Требуется посредник! Оказываю услуги по наращиванию ТИЦ.

Наращивание ТИЦ! Цена: Тиц 10 - 500 рублей, ТИЦ 20 - 900 рублей, ТИЦ 30 - 1200 рублей связь: icq 601603644 skype:sercarp1 оплата - яндекс или вебмани, предоплата, возможна 50%, сроки 1-2 апдейта ТИЦ (взависимости от желаемого ТИЦ)

Так же готов рассмотреть продвижение сайта в топ поисковых систем. Вся информация и примеры выполненных работ по предоставленным контактам: icq 601603644 skype:sercarp1