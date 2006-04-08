Требуется: 1. придумать 6 персонажей (овощи/фрукты) для сервиса по доставке фруктов, овощей и зелени на дом клиенту. В приложении - то, что нравится (в порядке предпочтения). Эмоции на лицах персонажей - важны. 2. представить эскиз хотя бы одного ...