metnix

Горлицкий metnix

 
50 летИзраиль/Тель-Авив
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
PaulGreen
Павел 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов
$250
10 баллов
7 лет назад
Дизайн фирменного знака (логотип+название фирмы).
Рекомендую
Профессионал. Хорошо понимает заказчика, работает оперативно, терпелив, вежлив, всегда на связи. Заказчик - доволен, дизайнер - получил заказ на создание нашего сайта www.optimal-antennas.com
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