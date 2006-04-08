Требуется: 1. придумать 6 персонажей (овощи/фрукты) для сервиса по доставке фруктов, овощей и зелени на дом клиенту. В приложении - то, что нравится (в порядке предпочтения). Эмоции на лицах персонажей - важны. 2. представить эскиз хотя бы одного ...
- Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть картинка логотипа, которую нужно перерисовать в векторном формате. Возможно изменение на свое усмотрение по-договоренности.Иллюстрации и Рисунки57 заявокЗакрыт14 лет назад
Для наполнения контентом сайта фирмы по разработке антенн, требуется переводчик с русского языка на английский. К претендентам - два обязательных требования: знание английского - на уровне родного и понимание антенной тематики. Умение редактирования и ...Переводы9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется придумать логотип для инженерной фирмы по разработке антенн всех видов. Название фирмы - "Optimal antennas". Логотип должен быть в тему, креативным, без наворотов, запоминающимся, различаемым и в малом размере (в этом случае-можно без названия), ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Профессионал. Хорошо понимает заказчика, работает оперативно, терпелив, вежлив, всегда на связи. Заказчик - доволен, дизайнер - получил заказ на создание нашего сайта www.optimal-antennas.com