Жму на кнопки грамотно и, по возможности, быстро.

Занимаюсь созданием уникальных текстов в широком тематическом спектре, выполняю глубокий художественный рерайт, результатом которого становится практически новая статья. С удовольствием берусь за выполнение заказов, требующих творческого подхода.

Сейчас я получаю образование на филологическом факультете Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «русский язык; литература».

Своим плюсом считаю серьёзный подход к любой поставленной задаче, что в конечном счёте выливается в пунктуальность в сроках, высокое качество работы и чёткое выполнение поставленных целей. Идеальная грамотность (не ограничивающаяся возможностями проверки правописания MS-word) и виртуозное владение русским языком во всех его проявлениях - это мои не только профессиональные, но и личностные качества.

Имею опыт работы на различных текстовых биржах, таких, как etxt.ru, advego.ru, texchange.ru, заключающийся как в выполнении заказов, так и в продаже готовых статей.

Занималась такими видами деятельности в Интернете, как заработок на размещении контента, раскрутка и наполнение сайтов, постинг на форумах на заказ.

Оплату принимаю в Webmoney и трачу, как хочу.