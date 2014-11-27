ОБРАЗОВАНИЕ
2005
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
Высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Экранных искусств
Специальность: Режиссура игрового кино
1999
Красноярский государственный университет
Неполное высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Математический
Специальность: Прикладная математика
РАБОТЫ
2014
режиссер монтажа рекламного ролика Estel[video]dblNptGCHS0[/video]2013
фильм-доктор, проект "Интересное дело", реж. Константин Мурзенко
полный драматургический анализ отснятого материала, формирование истории, окончательный монтаж(видео исходного монтажа и монтажа результата предоставляется по запросу после подписания соглашения о неразглашении, всвязи с финализацией картины)
режиссер-постановщик, режиссер монтажа музыкального видео Tiger Cave - Promises[video]DkpttAeh8DI[/video]
2012
режиссер, режиссер монтажа короткометражного фильма "Камень-на-Оби"
реж. Олег Гусев
(видео предоставляется по запросу)
режиссер-постановщик 2nd unit полнометражного фильма "22 минуты"
режиссер-постановщик Василий Сериков[video]vGNzU-1O_AQ[/video]
режиссер 2nd unit полнометражного фильма "Олимпийцы"
режиссер-постановщик Алексей Сидоров(проект заморожен)
2011
режиссер монтажа клипа Март Романов "Континенты"
реж. Олег Гусев
[video]9arOOyONE-Y[/video]
режиссер, режиссер монтажа короткометражного фильма "Седьмой"
реж. Олег Гусев(видео предоставляется по запросу)
режиссер монтажа клипа FUN2MASS "На Курилах"реж. Павел Владимирский[video]hLcIDW1ZKkE[/video]
режиссер монтажа клипа Куйбул "Небо не вода"реж. Павел Владимирский, Митяй Слюсарчук[video]K5MsGD6pt-E[/video]
режиссер монтажа серии промороликов к фильму "Бой с тенью 3"
http://www.youtube.com/watch?v=1FnVtauhwBY
http://www.youtube.com/watch?v=1wnAOyKLx3Q
http://www.youtube.com/watch?v=GFCRUyAK_Tk
http://www.youtube.com/watch?v=BU9gJmR3sa4
http://www.youtube.com/watch?v=Pe0cpQI-D24
2010-2011
режиссер монтажа восьмисерийного фильма "Чистая проба", кинокомпания"Монолог", студия RWS
режиссер-постановщик Алексей Праздников, Митяй Слюсарчук
http://www.youtube.com/watch?v=VChC5VaeqhI
http://www.youtube.com/watch?v=x6OuHTKyDH4
http://www.youtube.com/watch?v=MLcMMpDYdfg
http://www.youtube.com/watch?v=kTJOOAoRRM8
http://www.youtube.com/watch?v=o0VWiI21rKo
http://www.youtube.com/watch?v=F4tIWzKtz3E
http://www.youtube.com/watch?v=Ls3GwsQIk_0
http://www.youtube.com/watch?v=lszz97bB2y4
2009-2010
режиссер монтажа, оператор клипа "Сочтено" OPUS MAGNUM
реж. Антон Дроздов
режиссер монтажа клипа Musicola "Любви моей столица"
реж. Богдан Дробязко
http://www.youtube.com/watch?v=uQ-ON3FGziE
режиссер-постановщик, режиссер монтажа, супервайзор компьютернойграфики имиджевого фильма "РЭП Холдинг"[video]55lg0fIr6QI[/video]
2007 - 2009
режиссер монтажа полнометражной картины "Золотое сечение" (Сезон дождей)
режиссер-постановщик Сергей Дебижев
http://www.imdb.com/title/tt1657501/2007
режиссер-постановщик и монтажер клипа "Антология ненависти" YELLOWHEAD
режиссер и монтажер промо-ролика галереи LOFT - ЭТАЖИ
2006 - 2007
автор полнометражного сценария "Туда и обратно"(предоставляется по запросу)
2006
режиссер монтажа промо-клипов к кинокартине "Охота на пиранью"
реж. Е. Большун
Режиссер корпоративных фильмов для компании "Балтика"
http://vimeo.com/9973245 (видеонарезка)
2005
режиссер-постановщик рекламных роликов мобильного контента
"Кладбище"
"Электричка"
(пароль: 123)
2005
"ТА-ДА-ТА" - спецприз "Отцы и дети" на фестивале "Литература и кино" в Гатчине
в ролях Дмитрий Готсдинер, Алексей Поггенполь, Надежда Федотова
режиссер-постановщик Митяй Слюсарчук
оператор-постановщик Антон Дроздов
2003
"Хороший парень" - спецприз "Другое кино" на фестивале "Кинотеатр.док", призы за лучшую операторскую и звукорежиссерую работына фестивале короткометражных фильмов "Петеркит"
в ролях Федор Лавров, Екатерина Кулеш, Даниэла Стоянович, Вячеслав Лавров, Юрий Агейкин
режиссер-постановщик Митяй Слюсарчук
оператор-постановщик Антон Дроздов
звукорежиссер Валентина Мишелович
2002
"Бакенщик" - участник МКФ "Золотой Витязь" в Калуге
в ролях Александр Машанов, Екатерина Кулеш, Максим Ковалев
режиссер-постановщик Митяй Слюсарчук
оператор-постановщик Андрей Воробьев
звукорежиссер Валентина Мишелович