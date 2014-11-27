ОБРАЗОВАНИЕ

2005

Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Экранных искусств

Специальность: Режиссура игрового кино

1999

Красноярский государственный университет

Неполное высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Математический

Специальность: Прикладная математика

РАБОТЫ

2014

режиссер монтажа рекламного ролика Estel[video]dblNptGCHS0[/video]2013

фильм-доктор, проект "Интересное дело", реж. Константин Мурзенко

полный драматургический анализ отснятого материала, формирование истории, окончательный монтаж(видео исходного монтажа и монтажа результата предоставляется по запросу после подписания соглашения о неразглашении, всвязи с финализацией картины)

режиссер-постановщик, режиссер монтажа музыкального видео Tiger Cave - Promises[video]DkpttAeh8DI[/video]

2012

режиссер, режиссер монтажа короткометражного фильма "Камень-на-Оби"

реж. Олег Гусев

(видео предоставляется по запросу)

режиссер-постановщик 2nd unit полнометражного фильма "22 минуты"

режиссер-постановщик Василий Сериков[video]vGNzU-1O_AQ[/video]

режиссер 2nd unit полнометражного фильма "Олимпийцы"

режиссер-постановщик Алексей Сидоров(проект заморожен)

2011

режиссер монтажа клипа Март Романов "Континенты"

реж. Олег Гусев

[video]9arOOyONE-Y[/video]

режиссер, режиссер монтажа короткометражного фильма "Седьмой"

реж. Олег Гусев(видео предоставляется по запросу)

режиссер монтажа клипа FUN2MASS "На Курилах"реж. Павел Владимирский[video]hLcIDW1ZKkE[/video]

режиссер монтажа клипа Куйбул "Небо не вода"реж. Павел Владимирский, Митяй Слюсарчук[video]K5MsGD6pt-E[/video]

режиссер монтажа серии промороликов к фильму "Бой с тенью 3"

http://www.youtube.com/watch?v=1FnVtauhwBY

http://www.youtube.com/watch?v=1wnAOyKLx3Q

http://www.youtube.com/watch?v=GFCRUyAK_Tk

http://www.youtube.com/watch?v=BU9gJmR3sa4

http://www.youtube.com/watch?v=Pe0cpQI-D24

2010-2011

режиссер монтажа восьмисерийного фильма "Чистая проба", кинокомпания"Монолог", студия RWS

режиссер-постановщик Алексей Праздников, Митяй Слюсарчук

http://www.youtube.com/watch?v=VChC5VaeqhI

http://www.youtube.com/watch?v=x6OuHTKyDH4

http://www.youtube.com/watch?v=MLcMMpDYdfg

http://www.youtube.com/watch?v=kTJOOAoRRM8

http://www.youtube.com/watch?v=o0VWiI21rKo

http://www.youtube.com/watch?v=F4tIWzKtz3E

http://www.youtube.com/watch?v=Ls3GwsQIk_0

http://www.youtube.com/watch?v=lszz97bB2y4

2009-2010

режиссер монтажа, оператор клипа "Сочтено" OPUS MAGNUM

реж. Антон Дроздов

http://vimeo.com/9980964

режиссер монтажа клипа Musicola "Любви моей столица"

реж. Богдан Дробязко

http://www.youtube.com/watch?v=uQ-ON3FGziE

режиссер-постановщик, режиссер монтажа, супервайзор компьютернойграфики имиджевого фильма "РЭП Холдинг"[video]55lg0fIr6QI[/video]

2007 - 2009

режиссер монтажа полнометражной картины "Золотое сечение" (Сезон дождей)

режиссер-постановщик Сергей Дебижев

http://www.imdb.com/title/tt1657501/2007

режиссер-постановщик и монтажер клипа "Антология ненависти" YELLOWHEAD

http://vimeo.com/9972988

режиссер и монтажер промо-ролика галереи LOFT - ЭТАЖИ

http://vimeo.com/9973194

2006 - 2007

автор полнометражного сценария "Туда и обратно"(предоставляется по запросу)

2006

режиссер монтажа промо-клипов к кинокартине "Охота на пиранью"

реж. Е. Большун

http://vimeo.com/9972881

http://vimeo.com/9973145

http://vimeo.com/9973170

Режиссер корпоративных фильмов для компании "Балтика"

http://vimeo.com/9973245 (видеонарезка)

2005

режиссер-постановщик рекламных роликов мобильного контента

"Кладбище"

http://vimeo.com/9935942

"Электричка"

http://vimeo.com/9935957

(пароль: 123)

2005

"ТА-ДА-ТА" - спецприз "Отцы и дети" на фестивале "Литература и кино" в Гатчине

в ролях Дмитрий Готсдинер, Алексей Поггенполь, Надежда Федотова

режиссер-постановщик Митяй Слюсарчук

оператор-постановщик Антон Дроздов

http://vimeo.com/9760440

2003

"Хороший парень" - спецприз "Другое кино" на фестивале "Кинотеатр.док", призы за лучшую операторскую и звукорежиссерую работына фестивале короткометражных фильмов "Петеркит"

в ролях Федор Лавров, Екатерина Кулеш, Даниэла Стоянович, Вячеслав Лавров, Юрий Агейкин

режиссер-постановщик Митяй Слюсарчук

оператор-постановщик Антон Дроздов

звукорежиссер Валентина Мишелович

http://vimeo.com/9761005

2002

"Бакенщик" - участник МКФ "Золотой Витязь" в Калуге

в ролях Александр Машанов, Екатерина Кулеш, Максим Ковалев

режиссер-постановщик Митяй Слюсарчук

оператор-постановщик Андрей Воробьев

звукорежиссер Валентина Мишелович

http://vimeo.com/9961179