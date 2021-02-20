Настройка Контекстной Рекламы, SEO продвижение в существенный + от 200% ROI уже с первых дней работы!

Коротко обо мне:

- опыт работы более 7 лет! В разных тематиках!

- работа на Результат в 100% случаев! (если я взялся за вашу РК)

- моя цель это Долгосрочное, Взаимовыгодное Сотрудничество с заказчиками для увеличения оборота моего РК ( деньги не есть первостепенной целью, владею несколькими оффлайн бизнесами которые приносят доход)

Работая со мной вы получите:

- оптимально настроенную рекламную кампанию ( Ключи, Обьявления, Таргетинг и т.д)

- анализ вашего сегмента рынка

- постоянный контроль рекламной компании и мгновенную реакцию на изменение коньюктуры

- высокую окупаемость Рекламной Кампании

- защиту от Click Fraud ( скликивания )

- рост сайта в Органической выдаче (Бонусом)

- возможность оплаты по Безналу с возмещением НДС ( юрлицо Украина)

Ваши конкуренты получат:

- высокую стоимость клика

- снижение всех показателей

- в идеале убытки и уход из контекстной рекламы

Я не просто настраиваю контекстную рекламу. Я захватываю рынки!

Не упусти свой шанс! Начни сотрудничество прямо сейчас и получай Реальный Профит!

PS: "Не верьте красочным словам, лишь верьте стоящим делам !" ( Рассказывать сказки и рисовать графики способны многие уж поверьте мне на слово. Фейковые отзывы, скопированные кейсы, манипулирование показателями РК и т.д! Оценить успешность Контекстной рекламы и профессионализм человека можно лишь по результату! )

14 дней ведения Рекламной Компании БЕСПЛАТНО!