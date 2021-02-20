Коротко обо мне:
- опыт работы более 7 лет! В разных тематиках!
- работа на Результат в 100% случаев! (если я взялся за вашу РК)
- моя цель это Долгосрочное, Взаимовыгодное Сотрудничество с заказчиками для увеличения оборота моего РК ( деньги не есть первостепенной целью, владею несколькими оффлайн бизнесами которые приносят доход)
Работая со мной вы получите:
- оптимально настроенную рекламную кампанию ( Ключи, Обьявления, Таргетинг и т.д)
- анализ вашего сегмента рынка
- постоянный контроль рекламной компании и мгновенную реакцию на изменение коньюктуры
- высокую окупаемость Рекламной Кампании
- защиту от Click Fraud ( скликивания )
- рост сайта в Органической выдаче (Бонусом)
- возможность оплаты по Безналу с возмещением НДС ( юрлицо Украина)
Ваши конкуренты получат:
- высокую стоимость клика
- снижение всех показателей
- в идеале убытки и уход из контекстной рекламы
Я не просто настраиваю контекстную рекламу. Я захватываю рынки!
Не упусти свой шанс! Начни сотрудничество прямо сейчас и получай Реальный Профит!
PS: "Не верьте красочным словам, лишь верьте стоящим делам !" ( Рассказывать сказки и рисовать графики способны многие уж поверьте мне на слово. Фейковые отзывы, скопированные кейсы, манипулирование показателями РК и т.д! Оценить успешность Контекстной рекламы и профессионализм человека можно лишь по результату! )
14 дней ведения Рекламной Компании БЕСПЛАТНО!