Создание сайтов, копирайтинг, векторная графика и т.д.

Уважаемые Заказчики и Заказчици!

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1) Создание и разработка сайтов - стильных, качественных, оригинальных.

Дизайн сайтов любой сложности.

Создание сайтов под ключ.

Flash баннеры,заставки в комплексе при заказе сайта под ключ.

Шаблоны

Joomla

WordPress

Разработка логотипов и фирменного стиля.

От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.

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2) Копирайтинг любой сложности:

- Копирайтинг

- Слоганы

- Наполнение контентом

- Рекламный копирайтинг

- Пресс-релизы

- Рекламные статьи

- Письма

- Пресс-релизы

- Слоганы

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3) Векторная графика

Векторные программы: Adobe Illustrator

Растровые программы: Adobe Photoshop, Corel X3

Знание предпечатной подготовки и требований типографий к макетам.

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Схема работы:

- по предоплате

- предоплата перед началом разработки 50% и в конце разработки 50%.

- предоплата перед началом разработки 25%

после разработки половины проекта 50%

и в конце разработки 25%.

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Опыт работы более 8ми лет.

С уважением Игорь Николаевич

ICQ - 348544712

Contact:

+38(096)726-72-52