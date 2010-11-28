Уважаемые Заказчики и Заказчици!
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1) Создание и разработка сайтов - стильных, качественных, оригинальных.
Дизайн сайтов любой сложности.
Создание сайтов под ключ.
Flash баннеры,заставки в комплексе при заказе сайта под ключ.
Шаблоны
Joomla
WordPress
Разработка логотипов и фирменного стиля.
От визитки до сайта под ключ и наружной рекламы.
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2) Копирайтинг любой сложности:
- Копирайтинг
- Слоганы
- Наполнение контентом
- Рекламный копирайтинг
- Пресс-релизы
- Рекламные статьи
- Письма
- Пресс-релизы
- Слоганы
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3) Векторная графика
Векторные программы: Adobe Illustrator
Растровые программы: Adobe Photoshop, Corel X3
Знание предпечатной подготовки и требований типографий к макетам.
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Схема работы:
- по предоплате
- предоплата перед началом разработки 50% и в конце разработки 50%.
- предоплата перед началом разработки 25%
после разработки половины проекта 50%
и в конце разработки 25%.
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Опыт работы более 8ми лет.
С уважением Игорь Николаевич
ICQ - 348544712
Contact:
+38(096)726-72-52