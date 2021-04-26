иллюстратор/ 2d дизайнер

Образование: ВГИК, анимация по видам.

Мои основные направления творчества – цифровая иллюстрация, роспись по дереву, эксперименты с фотографией и монтажом. Разнообразие проектов, над которыми я работала, варьируется от логотипов, росписи стен, создания декораций и костюмов, концепт-арта

и онлайн-иллюстраций, 2D анимации, есть опыт в создание музея. Владею следующим пакетом программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, CorelDRAW, ACDSee Photo, TVPaint

Animation, DaVinci Resolve