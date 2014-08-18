Разработка лого, баннеров, визиток. Быстро и качественно!!!

Здравствуйте!

Меня зовут Олег и я работаю на разработкой разработкой лого на протяжении 3 лет

Работаю в основном в англоязычном интернете и вполне успешно. В рунете я новичок.

Вы получите дизайн который сильно по качеству отличается от того что обычно есть в рунете, уровень намного выше. Так же я занимаюсь дизайном:

Баннеров

Визиток

Эксклюзивный обложек и шапок под сайт

Если возникнут вопросы - пишите.

С Уважением, Олег