mexanik152

Олег mexanik152

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка лого, баннеров, визиток. Быстро и качественно!!!

Здравствуйте!

Меня зовут Олег и я работаю на разработкой разработкой лого на протяжении 3 лет

Работаю в основном в англоязычном интернете и вполне успешно. В рунете я новичок.

Вы получите дизайн который сильно по качеству отличается от того что обычно есть в рунете, уровень намного выше. Так же я занимаюсь дизайном:

  • Баннеров
  • Визиток
  • Эксклюзивный обложек и шапок под сайт
Если возникнут вопросы - пишите.

С Уважением, Олег

Логотипы и Знаки
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