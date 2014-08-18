Разработка лого, баннеров, визиток. Быстро и качественно!!!
Здравствуйте!
Меня зовут Олег и я работаю на разработкой разработкой лого на протяжении 3 лет
Работаю в основном в англоязычном интернете и вполне успешно. В рунете я новичок.
Вы получите дизайн который сильно по качеству отличается от того что обычно есть в рунете, уровень намного выше. Так же я занимаюсь дизайном:
- Баннеров
- Визиток
- Эксклюзивный обложек и шапок под сайт
С Уважением, Олег
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Логотипы и Знаки
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