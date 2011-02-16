Имеется готовый сайт на Webasyst Shop skript 5. Нужно решить множество вопросов, во вложении ТЗ.
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Здравствуйте! Требуется разместить счетчик liveinternet на вебасистВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется сделать пере адресацию при входе с одного сайта на другой. При этом сайты на разных серверах, но на одной платформе webasyst.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Требуется: довести до ума вставку таблицы в описание товара; сейчас проблема в том, что при вставке таблицы в описание товара из экселя или при копировании с другого сайта, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, требуется установить (натянуть) его на webasyst shop skript 5 на beget.ru. Обязательно наличие внутренних страниц: главная, контакты, личный кабинет, обратная связь, прайс лист, регистрация, сравнение товаров, каталог, форум, статьи, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Имеется готовый дизайн, требуется установить (натянуть) его на webasyst shop skript 5 на beget.ru. Обязательно наличие внутренних страниц: главная, контакты, личный кабинет, обратная связь, прайс лист, регистрация, сравнение товаров, каталог, форум, статьи, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Требуется сделать дизайн + установку его на webasyst shop skript 5 для интернет магазина по продаже запчастей http://www.avtospeckomplekt.ru Примеры похожых магазинов http://new.pnevmosnab.ru/ http://azs-market.ru/index.php Техническое ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Техническое задание: Сделать опцию "Акция", с отображением пиктограммы на сайте о акции на товар; сделать опцию "Есть в наличии" "Нет в наличии", в выкладкой "Есть в наличии" в начало, а "Нет в наличии" ...Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад