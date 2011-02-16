mexicano

Роман mexicano

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$5
10 баллов
10 лет назад
Разместить счетчик liveinternet на вебасист
Приятно было поработать с Романом, четкое постановление задачи, своевременная оплата, однозначно рекомендую!
Устанавливал счетчик на сайт ... с работой справился на отлично
Ответный отзыв
delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать перелинковку с одного сайта на другой
Webasyst
Спасибо. Очень приятно было сотрудничать. Рекомендую!
С поставленной задачей справился на отлично. Качественно и в срок.
Ответный отзыв
Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Установка дизайна на webasyst shop skript 5
Webasyst
Сотрудничеством доволен, все отлично!
Полностью справился с поставленной задачей, что характеризует его как высококвалифицированного специалиста. Техническое задание выполнено в срок и учтены все требования заказчика. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$67
10 баллов
14 лет назад
Требуется доработка VirtueMart на Joomla 1.5
Joomla
Роман - отличный заказчик, в сотрудничестве проявил ответственность и порядочность. Рекомендую!
Отличный специалист!!! Адекватный и исполнительный. Рекомендую!!!
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