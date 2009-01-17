mezatone

Иван mezatone

 
37 летРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Закончил ИжГТУ в 2008 году, факультет «Управление качеством», специальность «Роботы и роботехнические системы(автоматизация)», удаленно прохожу обучение в «Интернет-университет информационных технологий».

Навыки работы с компьютером: опытный пользователь ПК; языки программирования: ассемблер, Си; интернет; знание html, основ SEO, офисных программм; опыт работы с различными cms

Работал в программных продуктах: CodeSys, Компас, Photoshop (и другие графические программы), ProEngenering, SolidWorks.

Всегда готов к получению и применению новых знаний на практике!

Участвовал в различных интернет проектах, занимался наполнением сайтов и интернет-магазинов.

HTMLSolidWorksPhotoshop
Отзывы заказчиков
Playful
Павел 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
$20
10 баллов
15 лет назад
Наполнить каталог на сайте с другого сайта
Хорошо справился с заданием, несмотря на изменения в задание, все договорились и сделали в срок!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, при необходимости ясные пояснения, возможность предоплаты.
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