Закончил ИжГТУ в 2008 году, факультет «Управление качеством», специальность «Роботы и роботехнические системы(автоматизация)», удаленно прохожу обучение в «Интернет-университет информационных технологий».

Навыки работы с компьютером: опытный пользователь ПК; языки программирования: ассемблер, Си; интернет; знание html, основ SEO, офисных программм; опыт работы с различными cms

Работал в программных продуктах: CodeSys, Компас, Photoshop (и другие графические программы), ProEngenering, SolidWorks.

Всегда готов к получению и применению новых знаний на практике!

Участвовал в различных интернет проектах, занимался наполнением сайтов и интернет-магазинов.