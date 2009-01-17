Закончил ИжГТУ в 2008 году, факультет «Управление качеством», специальность «Роботы и роботехнические системы(автоматизация)», удаленно прохожу обучение в «Интернет-университет информационных технологий».
Навыки работы с компьютером: опытный пользователь ПК; языки программирования: ассемблер, Си; интернет; знание html, основ SEO, офисных программм; опыт работы с различными cms
Работал в программных продуктах: CodeSys, Компас, Photoshop (и другие графические программы), ProEngenering, SolidWorks.
Всегда готов к получению и применению новых знаний на практике!
Участвовал в различных интернет проектах, занимался наполнением сайтов и интернет-магазинов.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Хорошо справился с заданием, несмотря на изменения в задание, все договорились и сделали в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленная задача, при необходимости ясные пояснения, возможность предоплаты.