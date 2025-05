Возможность работы программистом, аналитиком, техническим редактором и консультантом.

Опыт прикладной разработкит ПО на C++, VBA_MS-Excel. Java в процессе обучения. Опыт системного администрирования доменных сетей и серверного оборудования. Администрирование БД + SQL. Знание ПК на уровне администратора. Хорошие и отличные знания прикладного ПО: MS-Office Word Excel, Math_Cad, Auto_Cad. Хорошие знания микроэллектроники и опыт монтажа радиоэлектронной схемотихники. Отличные знания в области физики, как общей так и теоретической, в алгебре и математическом анализе, химии и техники. Большой опыт различных аналитических расчетов в том числе и с использованием ЭВМ, как на прикладном специализированном ПО так и посредством численного моделирования c использованием C++. Сильная увлеченность и большие познания в области космонавтики и динамики космического полета, теории орбит. Наличие опыта соответствующих аналитических расчетов и вычислений. Опыт работы в машиностроительном производстве. Отличные знания в области конструкции, физики рабочих процессов и принципов работы мощных ЖРД, их узлов и агрегатов. Комуникабельность, стрессоустойчивость уменее работать в команде!