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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Азиз - замечательный дизайнер! Даже при сложных условиях мы нашли компромисс и при том он выполнил работу на отлично и при том в обговоренный срок! Результатом доволен! Всем советую!
$600
10 баллов
15 лет назад
Давно искали отличного дизайнера для реализации своих проектов. И вот нашли, Адил показал себя с лучшей стороны - пунктуален, всегда на связи, высокий уровень профессионализма и чувство стиля. Спасибо. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, отличный работодатель. Особенно удивил адекватностью. Приятно Человек. Спасибо.
$150
10 баллов
16 лет назад
Работу сделал красиво и вовремя, ну и конешно за разумную цену, советую!