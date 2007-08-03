mfashion

Закирхаджаев Азиз mfashion

 
51 годУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

БОЛЬШЕ 300 УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Работы 2007г. – 2013г.

Дизайн сайтов – от 15 000р

Сайт под ключ – от 50 000р

Работаю строго по 50% предоплате

• Дизайн сайта

• Сайт под ключ

• HTML5 + CSS3 верстка

• Логотип

• Фирменный стиль

• Флеш анимация/ приложение (для любых соц сетей)

Контакты:

skype: diediedesigner

mail: [email protected]

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
lesli007
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание дизайна для сайта о мультфильмах
Азиз - замечательный дизайнер! Даже при сложных условиях мы нашли компромисс и при том он выполнил работу на отлично и при том в обговоренный срок! Результатом доволен! Всем советую!
spdesign72
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$600
10 баллов
15 лет назад
Приватно для mfashion
Давно искали отличного дизайнера для реализации своих проектов. И вот нашли, Адил показал себя с лучшей стороны - пунктуален, всегда на связи, высокий уровень профессионализма и чувство стиля. Спасибо. Продолжаем сотрудничество.
Четкое ТЗ, отличный работодатель. Особенно удивил адекватностью. Приятно Человек. Спасибо.
Ответный отзыв
serhij
46 летЧехия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Дизайн рейтинга сайтов + логотип + баннер
Работу сделал красиво и вовремя, ну и конешно за разумную цену, советую!