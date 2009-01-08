Опыт работы
окт/2006 – окт/2008
Штаб Дальневосточной армии ВВС и ПВО
Должность: Офицер отделения автоматизированных систем управления отдела связи
Функциональные обязанности:
Администрирование автоматизированной системы управления силами и средствами армии. Добавление и удаление пользователей. Регламентное обслуживание техники. Технические характеристики: локальная сеть, около 140 клиентских машин на базе Windows NT, 5 серверов на базе Windows NT Server. Администрирование интегрированной системы безопасности «Орион». Политика доступа к системе для пользователей.
сен/2005 – окт/2006
ООО «Ронда Лимитед» www.rhonda.ru (г.Владивосток)
Cпециализируется в области разработки высококачественного и надежного программного обеспечения
Должность: Разработчик программного обеспечения
Функциональные обязанности:
Участие в командной разработки Email-клиента для сотовых телефона стандарта GSM.
янв/2003 – сен/2005
Дальневосточный региональный центр новых информационных технологий
Должность: Инженер-программист
Функциональные обязанности:
Сопровождение программного продукта «Клерк», собственной разработки, по учету сотрудников и студентов университета, а также для расчета заработной платы и стипендии. Использование: язык программирования MS Visual C++, база данных Sybase 8, доступ к базе данных ODBC, клиентская машина на базе Windows XP, сервер на базе Windows Server 2003.
Образование
Уровень образования: Высшее
Учебные заведения
сен/2000 – июн/2005
Дальневосточный государственный технический университет
Факультет информатики и компьютерных технологий
Специальность: Автоматизированные системы управления и обработки информации
Средний балл: 4,5
Выполненные работы:
Производственная практика (2003 год): тема «Разработка Windows-приложения для создания иерархических запросов и отображение результатов запросов к базе данных в структурированном виде», при выполнении работы использовался язык программирования MS Visual C++ 98, база данных Oracle, доступ к базе данных ODBC.
Дипломная работа (2005 год): тема «Модернизация программного обеспечения по расчету сотрудников предприятия до трехуровневой архитектуры». При выполнении работы использовался язык программирования MS Visual C++ 98; клиентская машина на базе ОС Windows XP; сервер приложения на базе ОС Windows Server 2003; сервер базы данных на базе ОС Windows Server 2003, база данных Sybase 8; доступ к базе данных ADO; технология компонентов приложений COM+.
Оценка дипломной работы «отлично».
Дополнительное образование
июн 2008
Тренинг по развитию навыков личной власти,
Тренинг включает в себя домашние задание, которые способствуют:
1. развитию коммуникабельности,
2. умению достигать поставленных целей,
3. расширению личной власти,
4. проявлению ораторских способностей.
Тренер Сидоров Алексей +79147074564
Профессиональные навыки
Офисные программы: Excel, Word, MS Project, Интернет, E-mail
Языки программирования: C++, ASP.NET
Бухгалтерские/правовые программы: Консультант+
Водительские права: Да
Категория: B
Наличие автомобиля: Нет
Увлечения и хобби
Увлекаюсь восточными танцами‚ нравиться бильярд и играю в теннис. Интересуюсь тренингами‚ семинарами‚ книжками‚ которые развивают меня как личность. Например‚ infobusiness2.ru - семинары по продажам‚ в июне 2008г. в Хабаровске проходил тренинг по развитию личной власти (тренер Сидоров Алексей)‚ из книг хочу отметить Стивена Р. Кови
«7 навыков высокоэффективных людей» и «Восьмой навык. От эффективности к величию».