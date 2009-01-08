Опыт работы

окт/2006 – окт/2008

Штаб Дальневосточной армии ВВС и ПВО

Должность: Офицер отделения автоматизированных систем управления отдела связи

Функциональные обязанности:

Администрирование автоматизированной системы управления силами и средствами армии. Добавление и удаление пользователей. Регламентное обслуживание техники. Технические характеристики: локальная сеть, около 140 клиентских машин на базе Windows NT, 5 серверов на базе Windows NT Server. Администрирование интегрированной системы безопасности «Орион». Политика доступа к системе для пользователей.

сен/2005 – окт/2006

ООО «Ронда Лимитед» www.rhonda.ru (г.Владивосток)

Cпециализируется в области разработки высококачественного и надежного программного обеспечения

Должность: Разработчик программного обеспечения

Функциональные обязанности:

Участие в командной разработки Email-клиента для сотовых телефона стандарта GSM.

янв/2003 – сен/2005

Дальневосточный региональный центр новых информационных технологий

Должность: Инженер-программист

Функциональные обязанности:

Сопровождение программного продукта «Клерк», собственной разработки, по учету сотрудников и студентов университета, а также для расчета заработной платы и стипендии. Использование: язык программирования MS Visual C++, база данных Sybase 8, доступ к базе данных ODBC, клиентская машина на базе Windows XP, сервер на базе Windows Server 2003.

Образование

Уровень образования: Высшее

Учебные заведения

сен/2000 – июн/2005

Дальневосточный государственный технический университет

Факультет информатики и компьютерных технологий

Специальность: Автоматизированные системы управления и обработки информации

Средний балл: 4,5

Выполненные работы:

Производственная практика (2003 год): тема «Разработка Windows-приложения для создания иерархических запросов и отображение результатов запросов к базе данных в структурированном виде», при выполнении работы использовался язык программирования MS Visual C++ 98, база данных Oracle, доступ к базе данных ODBC.

Дипломная работа (2005 год): тема «Модернизация программного обеспечения по расчету сотрудников предприятия до трехуровневой архитектуры». При выполнении работы использовался язык программирования MS Visual C++ 98; клиентская машина на базе ОС Windows XP; сервер приложения на базе ОС Windows Server 2003; сервер базы данных на базе ОС Windows Server 2003, база данных Sybase 8; доступ к базе данных ADO; технология компонентов приложений COM+.

Оценка дипломной работы «отлично».

Дополнительное образование

июн 2008

Тренинг по развитию навыков личной власти,

Тренинг включает в себя домашние задание, которые способствуют:

1. развитию коммуникабельности,

2. умению достигать поставленных целей,

3. расширению личной власти,

4. проявлению ораторских способностей.

Тренер Сидоров Алексей +79147074564

Профессиональные навыки

Офисные программы: Excel, Word, MS Project, Интернет, E-mail

Языки программирования: C++, ASP.NET

Бухгалтерские/правовые программы: Консультант+

Водительские права: Да

Категория: B

Наличие автомобиля: Нет

Увлечения и хобби

Увлекаюсь восточными танцами‚ нравиться бильярд и играю в теннис. Интересуюсь тренингами‚ семинарами‚ книжками‚ которые развивают меня как личность. Например‚ infobusiness2.ru - семинары по продажам‚ в июне 2008г. в Хабаровске проходил тренинг по развитию личной власти (тренер Сидоров Алексей)‚ из книг хочу отметить Стивена Р. Кови

«7 навыков высокоэффективных людей» и «Восьмой навык. От эффективности к величию».