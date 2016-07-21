mglevche

Михаил mglevche

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

СДЕЛАЮ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОФ. АУДИТ ВАШЕГО САЙТА!

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

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Большой опыт в:

-SEO оптимизации 

-Внутренней оптимизации 

-Выявлении проблем сайта

-Составлении маркетинг-плана 

-Работы в высококонкурентных тематиках

-Работы с большими бюджетами 

-Выводу сайта из под фильтров Google, Yandex

-Написанию уникальных SEO текстов для вашего проекта

-Закупке ссылок на биржах

-Сбор и составление семантического ядра 

-Продвижение на форумах 

-Проработка юзабилити

-Создание сайтов 

-Работа с сложными проектами

-Вывод сайта в подсказки Яндекс, Google, Youtube

-SMM ведение и раскрутка страниц в социальных сетях