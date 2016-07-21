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Большой опыт в:
-SEO оптимизации
-Внутренней оптимизации
-Выявлении проблем сайта
-Составлении маркетинг-плана
-Работы в высококонкурентных тематиках
-Работы с большими бюджетами
-Выводу сайта из под фильтров Google, Yandex
-Написанию уникальных SEO текстов для вашего проекта
-Закупке ссылок на биржах
-Сбор и составление семантического ядра
-Продвижение на форумах
-Проработка юзабилити
-Создание сайтов
-Работа с сложными проектами
-Вывод сайта в подсказки Яндекс, Google, Youtube
-SMM ведение и раскрутка страниц в социальных сетях
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