mgnoyevvoyuz

Популярный дневник о жуках

Использование селективных или частично селективных средств защиты растений допускается при комплексном производстве груш.

Химическая борьба с вредителями должна использоваться только в том случае, если их количество превышает вредный порог.

Поэтому необходимо систематически проводить обследования грушевых садов на наличие вредителей.

Груши из садов, в которых применяется комплексное производство, контролируются на наличие вредных веществ, например, остатков средств защиты растений.

С 2004 года Государственная инспекция по здоровью растений и инспекции семян (PIORiN) является координирующим и контролирующим органом системы ИС.

Принимая решение о комплексном производстве грушевых деревьев, следует помнить, что у нас имеется ограниченный ассортимент средств защиты растений https://nithome.ru/mishy/myshi-v-kvartire.html.

Список утвержденных мер можно найти в Методологии комплексного производства Grusz.

Фауна, встречающаяся в природе в грушевых садах, играет важную роль в уничтожении многих видов вредителей, поэтому необходимо свести к минимуму обработку инсектицидами и акарицидами и использование селективных препаратов для полезной фауны.

Превышение допустимого уровня остатков средств защиты растений во фруктах или использование не одобренных в интегрированном производстве дисквалифицирует производителя фруктов.

При интегрированном производстве регуляторы роста не допускаются.

Первое, что нужно сделать, это тщательно очистить территорию приусадебного участка.

В этом нет ничего сверхъестественного.

Необходимо полностью очистить пространство вокруг деревьев.

Конечно, на земле осталось много плодов и листьев, на которых зимой могут акклиматизироваться различные вредители, а также струпья и другие заболевания.

Также необходимо полностью удалить все сухие листья и гнилые плоды с веток.

В противном случае они также будут отличным носителем грибковых заболеваний.

Испорченные фрукты и листья тщательно сгребают и выбрасывают для компостирования.

Некоторые садоводы сжигают все, чтобы вредители и болезни не распространялись на другие садовые насаждения.