mgnoyevvoyuz

Использование селективных или частично селективных средств защиты растений допускается при комплексном производстве груш.
Химическая борьба с вредителями должна использоваться только в том случае, если их количество превышает вредный порог.
Поэтому необходимо систематически проводить обследования грушевых садов на наличие вредителей.
Груши из садов, в которых применяется комплексное производство, контролируются на наличие вредных веществ, например, остатков средств защиты растений.
С 2004 года Государственная инспекция по здоровью растений и инспекции семян (PIORiN) является координирующим и контролирующим органом системы ИС.
Принимая решение о комплексном производстве грушевых деревьев, следует помнить, что у нас имеется ограниченный ассортимент средств защиты растений https://nithome.ru/mishy/myshi-v-kvartire.html.
Список утвержденных мер можно найти в Методологии комплексного производства Grusz.
Фауна, встречающаяся в природе в грушевых садах, играет важную роль в уничтожении многих видов вредителей, поэтому необходимо свести к минимуму обработку инсектицидами и акарицидами и использование селективных препаратов для полезной фауны.
Превышение допустимого уровня остатков средств защиты растений во фруктах или использование не одобренных в интегрированном производстве дисквалифицирует производителя фруктов.
При интегрированном производстве регуляторы роста не допускаются.
Первое, что нужно сделать, это тщательно очистить территорию приусадебного участка.
В этом нет ничего сверхъестественного.
Необходимо полностью очистить пространство вокруг деревьев.
Конечно, на земле осталось много плодов и листьев, на которых зимой могут акклиматизироваться различные вредители, а также струпья и другие заболевания.
Также необходимо полностью удалить все сухие листья и гнилые плоды с веток.
В противном случае они также будут отличным носителем грибковых заболеваний.
Испорченные фрукты и листья тщательно сгребают и выбрасывают для компостирования.
Некоторые садоводы сжигают все, чтобы вредители и болезни не распространялись на другие садовые насаждения.